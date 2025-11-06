Informacje o cenie Launch On Pump (LAUNCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.98% Zmiana ceny (1D) +11.53% Zmiana ceny (7D) -24.27% Zmiana ceny (7D) -24.27%

Aktualna cena Launch On Pump (LAUNCH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAUNCH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LAUNCH w historii to $ 0.00444, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LAUNCH zmieniły się o +1.98% w ciągu ostatniej godziny, o +11.53% w ciągu 24 godzin i o -24.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Launch On Pump (LAUNCH)

Kapitalizacja rynkowa $ 94.80K$ 94.80K $ 94.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 94.80K$ 94.80K $ 94.80K Podaż w obiegu 999.89M 999.89M 999.89M Całkowita podaż 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Obecna kapitalizacja rynkowa Launch On Pump wynosi $ 94.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAUNCH w obiegu wynosi 999.89M, przy całkowitej podaży 999889454.83. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 94.80K.