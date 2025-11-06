Cena Kwenta (KWENTA)
+0.51%
-0.24%
-29.86%
-29.86%
Aktualna cena Kwenta (KWENTA) wynosi $13.75. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KWENTA wahał się między $ 13.31 a $ 13.95, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KWENTA w historii to $ 790.99, a najniższy to $ 6.88.
Pod względem krótkoterminowych wyniki KWENTA zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o -29.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Kwenta wynosi $ 7.32M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KWENTA w obiegu wynosi 532.38K, przy całkowitej podaży 797713.826637721. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.97M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ -0.03355990068419.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ -3.8989912500.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ +3.9634127500.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ +3.729441983198067.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.03355990068419
|-0.24%
|30 Dni
|$ -3.8989912500
|-28.35%
|60 dni
|$ +3.9634127500
|+28.82%
|90 dni
|$ +3.729441983198067
|+37.22%
Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.
Zrozumienie tokenomiki Kwenta (KWENTA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KWENTAjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
