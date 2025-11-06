GiełdaDEX+
Aktualna cena Kwenta to 13.75 USD. Śledź aktualizacje cen KWENTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KWENTA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KWENTA

Informacje o cenie KWENTA

Czym jest KWENTA

Biała księga KWENTA

Oficjalna strona internetowa KWENTA

Tokenomika KWENTA

Prognoza cen KWENTA

Logo Kwenta

Cena Kwenta (KWENTA)

Aktualna cena 1 KWENTA do USD:

$13.75
$13.75
-0.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kwenta (KWENTA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Kwenta (KWENTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 13.31
$ 13.31
Minimum 24h
$ 13.95
$ 13.95
Maksimum 24h

$ 13.31
$ 13.31

$ 13.95
$ 13.95

$ 790.99
$ 790.99

$ 6.88
$ 6.88

+0.51%

-0.24%

-29.86%

-29.86%

Aktualna cena Kwenta (KWENTA) wynosi $13.75. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KWENTA wahał się między $ 13.31 a $ 13.95, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KWENTA w historii to $ 790.99, a najniższy to $ 6.88.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KWENTA zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o -29.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kwenta (KWENTA)

$ 7.32M
$ 7.32M

--
--

$ 10.97M
$ 10.97M

532.38K
532.38K

797,713.826637721
797,713.826637721

Obecna kapitalizacja rynkowa Kwenta wynosi $ 7.32M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KWENTA w obiegu wynosi 532.38K, przy całkowitej podaży 797713.826637721. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.97M.

Historia ceny Kwenta (KWENTA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ -0.03355990068419.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ -3.8989912500.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ +3.9634127500.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kwenta do USD wyniosła $ +3.729441983198067.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.03355990068419-0.24%
30 Dni$ -3.8989912500-28.35%
60 dni$ +3.9634127500+28.82%
90 dni$ +3.729441983198067+37.22%

Co to jest Kwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Kwenta (w USD)

Jaka będzie wartość Kwenta (KWENTA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kwenta (KWENTA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kwenta.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kwenta!

KWENTA na lokalne waluty

Tokenomika Kwenta (KWENTA)

Zrozumienie tokenomiki Kwenta (KWENTA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KWENTAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kwenta (KWENTA)

Jaka jest dziś wartość Kwenta (KWENTA)?
Aktualna cena KWENTA w USD wynosi 13.75USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KWENTA do USD?
Aktualna cena KWENTA w USD wynosi $ 13.75. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kwenta?
Kapitalizacja rynkowa dla KWENTA wynosi $ 7.32M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KWENTA w obiegu?
W obiegu KWENTA znajduje się 532.38K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KWENTA?
KWENTA osiąga ATH w wysokości 790.99 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KWENTA?
KWENTA zaliczył cenę ATL w wysokości 6.88 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KWENTA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KWENTA wynosi -- USD.
Czy w tym roku KWENTA pójdzie wyżej?
KWENTA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KWENTA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Kwenta (KWENTA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,628.31

$3,435.82

$162.20

$1.0000

$1,477.90

$103,628.31

$3,435.82

$2.3576

$162.20

$1.1480

