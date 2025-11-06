Informacje o cenie Kwenta (KWENTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 13.31 $ 13.31 $ 13.31 Minimum 24h $ 13.95 $ 13.95 $ 13.95 Maksimum 24h Minimum 24h $ 13.31$ 13.31 $ 13.31 Maksimum 24h $ 13.95$ 13.95 $ 13.95 Historyczne maksimum $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Najniższa cena $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) -0.24% Zmiana ceny (7D) -29.86% Zmiana ceny (7D) -29.86%

Aktualna cena Kwenta (KWENTA) wynosi $13.75. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KWENTA wahał się między $ 13.31 a $ 13.95, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KWENTA w historii to $ 790.99, a najniższy to $ 6.88.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KWENTA zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o -29.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kwenta (KWENTA)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Podaż w obiegu 532.38K 532.38K 532.38K Całkowita podaż 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Obecna kapitalizacja rynkowa Kwenta wynosi $ 7.32M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KWENTA w obiegu wynosi 532.38K, przy całkowitej podaży 797713.826637721. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.97M.