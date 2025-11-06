Informacje o cenie Kuusou (KUUSOU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.19% Zmiana ceny (1D) +7.90% Zmiana ceny (7D) -51.44% Zmiana ceny (7D) -51.44%

Aktualna cena Kuusou (KUUSOU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KUUSOU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KUUSOU w historii to $ 0.00257659, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KUUSOU zmieniły się o -2.19% w ciągu ostatniej godziny, o +7.90% w ciągu 24 godzin i o -51.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kuusou (KUUSOU)

Kapitalizacja rynkowa $ 70.57K$ 70.57K $ 70.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 71.09K$ 71.09K $ 71.09K Podaż w obiegu 966.67M 966.67M 966.67M Całkowita podaż 973,752,480.168955 973,752,480.168955 973,752,480.168955

Obecna kapitalizacja rynkowa Kuusou wynosi $ 70.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KUUSOU w obiegu wynosi 966.67M, przy całkowitej podaży 973752480.168955. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71.09K.