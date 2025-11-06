GiełdaDEX+
Aktualna cena Kurt to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KURT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KURT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Kurt to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KURT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KURT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KURT

Informacje o cenie KURT

Czym jest KURT

Oficjalna strona internetowa KURT

Tokenomika KURT

Prognoza cen KURT

Logo Kurt

Cena Kurt (KURT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KURT do USD:

$0.00021471
$0.00021471$0.00021471
+1.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kurt (KURT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Kurt (KURT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522224
$ 0.00522224$ 0.00522224

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

+1.97%

-23.62%

-23.62%

Aktualna cena Kurt (KURT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KURT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KURT w historii to $ 0.00522224, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KURT zmieniły się o +0.97% w ciągu ostatniej godziny, o +1.97% w ciągu 24 godzin i o -23.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kurt (KURT)

$ 214.71K
$ 214.71K$ 214.71K

--
----

$ 214.71K
$ 214.71K$ 214.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kurt wynosi $ 214.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KURT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 214.71K.

Historia ceny Kurt (KURT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kurt do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kurt do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kurt do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kurt do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.97%
30 Dni$ 0-60.66%
60 dni$ 0-84.27%
90 dni$ 0--

Co to jest Kurt (KURT)

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kurt (KURT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kurt (w USD)

Jaka będzie wartość Kurt (KURT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kurt (KURT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kurt.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kurt!

KURT na lokalne waluty

Tokenomika Kurt (KURT)

Zrozumienie tokenomiki Kurt (KURT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KURTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kurt (KURT)

Jaka jest dziś wartość Kurt (KURT)?
Aktualna cena KURT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KURT do USD?
Aktualna cena KURT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kurt?
Kapitalizacja rynkowa dla KURT wynosi $ 214.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KURT w obiegu?
W obiegu KURT znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KURT?
KURT osiąga ATH w wysokości 0.00522224 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KURT?
KURT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KURT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KURT wynosi -- USD.
Czy w tym roku KURT pójdzie wyżej?
KURT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KURT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:21 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

