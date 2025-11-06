Informacje o cenie Kurt (KURT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00522224$ 0.00522224 $ 0.00522224 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.97% Zmiana ceny (1D) +1.97% Zmiana ceny (7D) -23.62% Zmiana ceny (7D) -23.62%

Aktualna cena Kurt (KURT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KURT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KURT w historii to $ 0.00522224, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KURT zmieniły się o +0.97% w ciągu ostatniej godziny, o +1.97% w ciągu 24 godzin i o -23.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kurt (KURT)

Kapitalizacja rynkowa $ 214.71K$ 214.71K $ 214.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 214.71K$ 214.71K $ 214.71K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kurt wynosi $ 214.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KURT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 214.71K.