Informacje o cenie Krypto Cock (COCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.63% Zmiana ceny (1D) +2.64% Zmiana ceny (7D) -14.33% Zmiana ceny (7D) -14.33%

Aktualna cena Krypto Cock (COCK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs COCK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs COCK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki COCK zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +2.64% w ciągu 24 godzin i o -14.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Krypto Cock (COCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 177.02K$ 177.02K $ 177.02K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 177.02K$ 177.02K $ 177.02K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Krypto Cock wynosi $ 177.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż COCK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 177.02K.