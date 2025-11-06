Informacje o cenie Koyo (KOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02352792$ 0.02352792 $ 0.02352792 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -15.22% Zmiana ceny (7D) -15.22%

Aktualna cena Koyo (KOY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOY w historii to $ 0.02352792, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Koyo (KOY)

Kapitalizacja rynkowa $ 145.30K$ 145.30K $ 145.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 155.07K$ 155.07K $ 155.07K Podaż w obiegu 527.10M 527.10M 527.10M Całkowita podaż 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Obecna kapitalizacja rynkowa Koyo wynosi $ 145.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOY w obiegu wynosi 527.10M, przy całkowitej podaży 562535613.3139977. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 155.07K.