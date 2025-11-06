GiełdaDEX+
Aktualna cena Koyo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KOY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KOY

Informacje o cenie KOY

Czym jest KOY

Oficjalna strona internetowa KOY

Tokenomika KOY

Prognoza cen KOY

Cena Koyo (KOY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KOY do USD:

$0.00027565
$0.00027565
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Koyo (KOY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:45:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Koyo (KOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02352792
$ 0.02352792

$ 0
$ 0

--

--

-15.22%

-15.22%

Aktualna cena Koyo (KOY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOY w historii to $ 0.02352792, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Koyo (KOY)

$ 145.30K
$ 145.30K

--
--

$ 155.07K
$ 155.07K

527.10M
527.10M

562,535,613.3139977
562,535,613.3139977

Obecna kapitalizacja rynkowa Koyo wynosi $ 145.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOY w obiegu wynosi 527.10M, przy całkowitej podaży 562535613.3139977. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 155.07K.

Historia ceny Koyo (KOY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Koyo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Koyo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Koyo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Koyo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-15.06%
60 dni$ 0-26.01%
90 dni$ 0--

Co to jest Koyo (KOY)

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Koyo (KOY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Koyo (w USD)

Jaka będzie wartość Koyo (KOY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Koyo (KOY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Koyo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Koyo!

KOY na lokalne waluty

Tokenomika Koyo (KOY)

Zrozumienie tokenomiki Koyo (KOY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KOYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Koyo (KOY)

Jaka jest dziś wartość Koyo (KOY)?
Aktualna cena KOY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KOY do USD?
Aktualna cena KOY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Koyo?
Kapitalizacja rynkowa dla KOY wynosi $ 145.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KOY w obiegu?
W obiegu KOY znajduje się 527.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KOY?
KOY osiąga ATH w wysokości 0.02352792 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KOY?
KOY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KOY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KOY wynosi -- USD.
Czy w tym roku KOY pójdzie wyżej?
KOY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KOY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:45:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Koyo (KOY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,173.05

$3,371.23

$158.77

$1.0001

$1,477.85

$103,173.05

$3,371.23

$2.3245

$158.77

$1.0873

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000730

$0.2200

$0.000007000

$0.000000000000000000004453

$0.25054

