Cena Koro Go (KORO)
-0.17%
+22.67%
+32.57%
+32.57%
Aktualna cena Koro Go (KORO) wynosi $0.00035745. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KORO wahał się między $ 0.00029086 a $ 0.0003836, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KORO w historii to $ 0.00323435, a najniższy to $ 0.00005335.
Pod względem krótkoterminowych wyniki KORO zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +22.67% w ciągu 24 godzin i o +32.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Koro Go wynosi $ 35.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KORO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.74K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ +0.0001936728.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ +0.0011560809.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ +0.00023750598207709742.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+22.67%
|30 Dni
|$ +0.0001936728
|+54.18%
|60 dni
|$ +0.0011560809
|+323.42%
|90 dni
|$ +0.00023750598207709742
|+198.01%
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|10-05 21:29:00
|Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
