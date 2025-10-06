Aktualna cena Koro Go to 0.00035745 USD. Śledź aktualizacje cen KORO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KORO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Koro Go to 0.00035745 USD. Śledź aktualizacje cen KORO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KORO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KORO

Informacje o cenie KORO

Oficjalna strona internetowa KORO

Tokenomika KORO

Prognoza cen KORO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Koro Go

Cena Koro Go (KORO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KORO do USD:

$0.00035745
$0.00035745$0.00035745
+22.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Koro Go (KORO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:39:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Koro Go (KORO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00029086
$ 0.00029086$ 0.00029086
Minimum 24h
$ 0.0003836
$ 0.0003836$ 0.0003836
Maksimum 24h

$ 0.00029086
$ 0.00029086$ 0.00029086

$ 0.0003836
$ 0.0003836$ 0.0003836

$ 0.00323435
$ 0.00323435$ 0.00323435

$ 0.00005335
$ 0.00005335$ 0.00005335

-0.17%

+22.67%

+32.57%

+32.57%

Aktualna cena Koro Go (KORO) wynosi $0.00035745. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KORO wahał się między $ 0.00029086 a $ 0.0003836, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KORO w historii to $ 0.00323435, a najniższy to $ 0.00005335.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KORO zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +22.67% w ciągu 24 godzin i o +32.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Koro Go (KORO)

$ 35.74K
$ 35.74K$ 35.74K

--
----

$ 35.74K
$ 35.74K$ 35.74K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Koro Go wynosi $ 35.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KORO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.74K.

Historia ceny Koro Go (KORO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ +0.0001936728.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ +0.0011560809.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Koro Go do USD wyniosła $ +0.00023750598207709742.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+22.67%
30 Dni$ +0.0001936728+54.18%
60 dni$ +0.0011560809+323.42%
90 dni$ +0.00023750598207709742+198.01%

Co to jest Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Koro Go (KORO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Koro Go (w USD)

Jaka będzie wartość Koro Go (KORO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Koro Go (KORO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Koro Go.

Sprawdź teraz prognozę ceny Koro Go!

KORO na lokalne waluty

Tokenomika Koro Go (KORO)

Zrozumienie tokenomiki Koro Go (KORO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KOROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Koro Go (KORO)

Jaka jest dziś wartość Koro Go (KORO)?
Aktualna cena KORO w USD wynosi 0.00035745USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KORO do USD?
Aktualna cena KORO w USD wynosi $ 0.00035745. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Koro Go?
Kapitalizacja rynkowa dla KORO wynosi $ 35.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KORO w obiegu?
W obiegu KORO znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KORO?
KORO osiąga ATH w wysokości 0.00323435 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KORO?
KORO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005335 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KORO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KORO wynosi -- USD.
Czy w tym roku KORO pójdzie wyżej?
KORO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KORO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:39:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Koro Go (KORO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.