Informacje o cenie Koro Go (KORO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00029086 $ 0.00029086 $ 0.00029086 Minimum 24h $ 0.0003836 $ 0.0003836 $ 0.0003836 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00029086$ 0.00029086 $ 0.00029086 Maksimum 24h $ 0.0003836$ 0.0003836 $ 0.0003836 Historyczne maksimum $ 0.00323435$ 0.00323435 $ 0.00323435 Najniższa cena $ 0.00005335$ 0.00005335 $ 0.00005335 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) +22.67% Zmiana ceny (7D) +32.57% Zmiana ceny (7D) +32.57%

Aktualna cena Koro Go (KORO) wynosi $0.00035745. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KORO wahał się między $ 0.00029086 a $ 0.0003836, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KORO w historii to $ 0.00323435, a najniższy to $ 0.00005335.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KORO zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +22.67% w ciągu 24 godzin i o +32.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Koro Go (KORO)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.74K$ 35.74K $ 35.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.74K$ 35.74K $ 35.74K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Koro Go wynosi $ 35.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KORO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.74K.