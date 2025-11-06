Informacje o cenie KOLS (KOLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00018705 $ 0.00018705 $ 0.00018705 Minimum 24h $ 0.00019608 $ 0.00019608 $ 0.00019608 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00018705$ 0.00018705 $ 0.00018705 Maksimum 24h $ 0.00019608$ 0.00019608 $ 0.00019608 Historyczne maksimum $ 0.00095304$ 0.00095304 $ 0.00095304 Najniższa cena $ 0.000178$ 0.000178 $ 0.000178 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.98% Zmiana ceny (7D) -29.78% Zmiana ceny (7D) -29.78%

Aktualna cena KOLS (KOLS) wynosi $0.00019608. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOLS wahał się między $ 0.00018705 a $ 0.00019608, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOLS w historii to $ 0.00095304, a najniższy to $ 0.000178.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOLS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.98% w ciągu 24 godzin i o -29.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KOLS (KOLS)

Kapitalizacja rynkowa $ 196.08K$ 196.08K $ 196.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 196.08K$ 196.08K $ 196.08K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,990,672.245735 999,990,672.245735 999,990,672.245735

Obecna kapitalizacja rynkowa KOLS wynosi $ 196.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOLS w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999990672.245735. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 196.08K.