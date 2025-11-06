GiełdaDEX+
Aktualna cena KOLS to 0.00019608 USD. Śledź aktualizacje cen KOLS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KOLS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KOLS

Informacje o cenie KOLS

Czym jest KOLS

Oficjalna strona internetowa KOLS

Tokenomika KOLS

Prognoza cen KOLS

Cena KOLS (KOLS)

Aktualna cena 1 KOLS do USD:

$0.00019608
$0.00019608
+3.90%1D
mexc
KOLS (KOLS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:44:56 (UTC+8)

Informacje o cenie KOLS (KOLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00018705
$ 0.00018705
Minimum 24h
$ 0.00019608
$ 0.00019608
Maksimum 24h

$ 0.00018705
$ 0.00018705

$ 0.00019608
$ 0.00019608

$ 0.00095304
$ 0.00095304

$ 0.000178
$ 0.000178

--

+3.98%

-29.78%

-29.78%

Aktualna cena KOLS (KOLS) wynosi $0.00019608. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KOLS wahał się między $ 0.00018705 a $ 0.00019608, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KOLS w historii to $ 0.00095304, a najniższy to $ 0.000178.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KOLS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.98% w ciągu 24 godzin i o -29.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KOLS (KOLS)

$ 196.08K
$ 196.08K

--
----

$ 196.08K
$ 196.08K

999.99M
999.99M

999,990,672.245735
999,990,672.245735

Obecna kapitalizacja rynkowa KOLS wynosi $ 196.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KOLS w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999990672.245735. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 196.08K.

Historia ceny KOLS (KOLS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KOLS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KOLS do USD wyniosła $ -0.0000791419.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KOLS do USD wyniosła $ -0.0001285016.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KOLS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.98%
30 Dni$ -0.0000791419-40.36%
60 dni$ -0.0001285016-65.53%
90 dni$ 0--

Co to jest KOLS (KOLS)

KOLS is the first SaaS platform built on the BONK ecosystem, delivering the most advanced token intelligence tools on Solana. It tracks top Key Opinion Leaders (KOLs) in real time, showing what they are buying, selling, and holding, along with performance metrics like PNL and ROI. KOLS also introduces BATTLE, the first real-time launchpad performance tracker, ranking platforms over different timeframes. Combined with in-depth analytics through INTEL, KOLS gives traders and investors an all-in-one hub for actionable insights and data-driven decisions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KOLS (KOLS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny KOLS (w USD)

Jaka będzie wartość KOLS (KOLS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KOLS (KOLS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KOLS.

Sprawdź teraz prognozę ceny KOLS!

KOLS na lokalne waluty

Tokenomika KOLS (KOLS)

Zrozumienie tokenomiki KOLS (KOLS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KOLSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KOLS (KOLS)

Jaka jest dziś wartość KOLS (KOLS)?
Aktualna cena KOLS w USD wynosi 0.00019608USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KOLS do USD?
Aktualna cena KOLS w USD wynosi $ 0.00019608. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KOLS?
Kapitalizacja rynkowa dla KOLS wynosi $ 196.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KOLS w obiegu?
W obiegu KOLS znajduje się 999.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KOLS?
KOLS osiąga ATH w wysokości 0.00095304 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KOLS?
KOLS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000178 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KOLS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KOLS wynosi -- USD.
Czy w tym roku KOLS pójdzie wyżej?
KOLS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KOLS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:44:56 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe KOLS (KOLS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

