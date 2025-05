Co to jest KOHENOOR (KEN)

KOHENOOR is a research and development project in the industry of IT and Financial management systems. The project is launched by Knowledge Gateway Schools, a renowned organisation for business and IT education. The project aims to bridge the centralized financial model with DeFI, providing seamless operations.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!