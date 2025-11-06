Informacje o cenie Kitty Kult (KULT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.26% Zmiana ceny (1D) +1.43% Zmiana ceny (7D) -15.80% Zmiana ceny (7D) -15.80%

Aktualna cena Kitty Kult (KULT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KULT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KULT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KULT zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -15.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kitty Kult (KULT)

Kapitalizacja rynkowa $ 175.47K$ 175.47K $ 175.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 372.51K$ 372.51K $ 372.51K Podaż w obiegu 470.30B 470.30B 470.30B Całkowita podaż 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kitty Kult wynosi $ 175.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KULT w obiegu wynosi 470.30B, przy całkowitej podaży 998429871400.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 372.51K.