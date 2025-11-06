GiełdaDEX+
Aktualna cena Kitty Kult to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KULT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KULT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Kitty Kult to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KULT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KULT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KULT

Informacje o cenie KULT

Czym jest KULT

Biała księga KULT

Oficjalna strona internetowa KULT

Tokenomika KULT

Prognoza cen KULT

Logo Kitty Kult

Cena Kitty Kult (KULT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KULT do USD:

--
----
+1.40%1D
mexc
USD
Kitty Kult (KULT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:44:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Kitty Kult (KULT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+1.43%

-15.80%

-15.80%

Aktualna cena Kitty Kult (KULT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KULT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KULT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KULT zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -15.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kitty Kult (KULT)

$ 175.47K
$ 175.47K$ 175.47K

--
----

$ 372.51K
$ 372.51K$ 372.51K

470.30B
470.30B 470.30B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kitty Kult wynosi $ 175.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KULT w obiegu wynosi 470.30B, przy całkowitej podaży 998429871400.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 372.51K.

Historia ceny Kitty Kult (KULT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kitty Kult do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kitty Kult do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kitty Kult do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kitty Kult do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.43%
30 Dni$ 0-32.57%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Kitty Kult (KULT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Kitty Kult (w USD)

Jaka będzie wartość Kitty Kult (KULT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kitty Kult (KULT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kitty Kult.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kitty Kult!

KULT na lokalne waluty

Tokenomika Kitty Kult (KULT)

Zrozumienie tokenomiki Kitty Kult (KULT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KULTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kitty Kult (KULT)

Jaka jest dziś wartość Kitty Kult (KULT)?
Aktualna cena KULT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KULT do USD?
Aktualna cena KULT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kitty Kult?
Kapitalizacja rynkowa dla KULT wynosi $ 175.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KULT w obiegu?
W obiegu KULT znajduje się 470.30B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KULT?
KULT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KULT?
KULT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KULT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KULT wynosi -- USD.
Czy w tym roku KULT pójdzie wyżej?
KULT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KULT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

