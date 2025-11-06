Informacje o cenie Kittenswap (KITTEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00314131 $ 0.00314131 $ 0.00314131 Minimum 24h $ 0.00456081 $ 0.00456081 $ 0.00456081 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00314131$ 0.00314131 $ 0.00314131 Maksimum 24h $ 0.00456081$ 0.00456081 $ 0.00456081 Historyczne maksimum $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Najniższa cena $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Zmiana ceny (1H) -4.69% Zmiana ceny (1D) +28.77% Zmiana ceny (7D) +8.38% Zmiana ceny (7D) +8.38%

Aktualna cena Kittenswap (KITTEN) wynosi $0.00431953. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KITTEN wahał się między $ 0.00314131 a $ 0.00456081, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KITTEN w historii to $ 0.03928409, a najniższy to $ 0.00194408.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KITTEN zmieniły się o -4.69% w ciągu ostatniej godziny, o +28.77% w ciągu 24 godzin i o +8.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kittenswap (KITTEN)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Podaż w obiegu 332.79M 332.79M 332.79M Całkowita podaż 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904 1,284,732,836.627904

Obecna kapitalizacja rynkowa Kittenswap wynosi $ 1.44M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KITTEN w obiegu wynosi 332.79M, przy całkowitej podaży 1284732836.627904. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.54M.