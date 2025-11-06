GiełdaDEX+
Aktualna cena KittehCoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MEOW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEOW łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEOW

Informacje o cenie MEOW

Czym jest MEOW

Oficjalna strona internetowa MEOW

Tokenomika MEOW

Prognoza cen MEOW

Cena KittehCoin (MEOW)

Aktualna cena 1 MEOW do USD:

$0.00062943
$0.00062943$0.00062943
-14.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
KittehCoin (MEOW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:43:17 (UTC+8)

Informacje o cenie KittehCoin (MEOW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00439965
$ 0.00439965$ 0.00439965

$ 0
$ 0$ 0

+0.82%

-14.52%

-38.06%

-38.06%

Aktualna cena KittehCoin (MEOW) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEOW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEOW w historii to $ 0.00439965, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEOW zmieniły się o +0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -14.52% w ciągu 24 godzin i o -38.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KittehCoin (MEOW)

$ 628.12K
$ 628.12K$ 628.12K

--
----

$ 628.12K
$ 628.12K$ 628.12K

997.93M
997.93M 997.93M

997,925,587.12789
997,925,587.12789 997,925,587.12789

Obecna kapitalizacja rynkowa KittehCoin wynosi $ 628.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEOW w obiegu wynosi 997.93M, przy całkowitej podaży 997925587.12789. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 628.12K.

Historia ceny KittehCoin (MEOW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KittehCoin do USD wyniosła $ -0.000106990293829647.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KittehCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KittehCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KittehCoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000106990293829647-14.52%
30 Dni$ 0-79.08%
60 dni$ 0-26.71%
90 dni$ 0--

Co to jest KittehCoin (MEOW)

Originally born on the BitcoinTalk forum over 11 years ago, KittehCoin is one of the earliest memecoins in crypto history. In the same spirit as legendary typos like HODL (a drunken misspelling of “hold”) and DOGE (a playful misspelling of “dog” popularized on Reddit), Kitteh was part of the chaotic, fun, and pioneering culture that defined early crypto.

We’ve secured the original domain from the BitcoinTalk era: 🔗 https://kittehcoinpool.com/

it’s time for Kitteh to shine.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KittehCoin (MEOW)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny KittehCoin (w USD)

Jaka będzie wartość KittehCoin (MEOW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KittehCoin (MEOW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KittehCoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny KittehCoin!

MEOW na lokalne waluty

Tokenomika KittehCoin (MEOW)

Zrozumienie tokenomiki KittehCoin (MEOW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEOWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KittehCoin (MEOW)

Jaka jest dziś wartość KittehCoin (MEOW)?
Aktualna cena MEOW w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEOW do USD?
Aktualna cena MEOW w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KittehCoin?
Kapitalizacja rynkowa dla MEOW wynosi $ 628.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEOW w obiegu?
W obiegu MEOW znajduje się 997.93M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEOW?
MEOW osiąga ATH w wysokości 0.00439965 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEOW?
MEOW zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEOW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEOW wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEOW pójdzie wyżej?
MEOW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEOW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:43:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe KittehCoin (MEOW)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

