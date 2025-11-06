Informacje o cenie KittehCoin (MEOW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.82% Zmiana ceny (1D) -14.52% Zmiana ceny (7D) -38.06% Zmiana ceny (7D) -38.06%

Aktualna cena KittehCoin (MEOW) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEOW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEOW w historii to $ 0.00439965, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEOW zmieniły się o +0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -14.52% w ciągu 24 godzin i o -38.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KittehCoin (MEOW)

Kapitalizacja rynkowa $ 628.12K$ 628.12K $ 628.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 628.12K$ 628.12K $ 628.12K Podaż w obiegu 997.93M 997.93M 997.93M Całkowita podaż 997,925,587.12789 997,925,587.12789 997,925,587.12789

Obecna kapitalizacja rynkowa KittehCoin wynosi $ 628.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEOW w obiegu wynosi 997.93M, przy całkowitej podaży 997925587.12789. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 628.12K.