Informacje o cenie KITTEE (KTE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00009814$ 0.00009814 $ 0.00009814 Najniższa cena $ 0.00001408$ 0.00001408 $ 0.00001408 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -13.66% Zmiana ceny (7D) -13.66%

Aktualna cena KITTEE (KTE) wynosi $0.00001465. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KTE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KTE w historii to $ 0.00009814, a najniższy to $ 0.00001408.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KTE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -13.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KITTEE (KTE)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

Obecna kapitalizacja rynkowa KITTEE wynosi $ 14.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KTE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999995.937352. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.65K.