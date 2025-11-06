GiełdaDEX+
Więcej informacji o KTE

Informacje o cenie KTE

Czym jest KTE

Biała księga KTE

Oficjalna strona internetowa KTE

Tokenomika KTE

Prognoza cen KTE

USD
KITTEE (KTE) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie KITTEE (KTE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00009814
$ 0.00009814$ 0.00009814

$ 0.00001408
$ 0.00001408$ 0.00001408

--

--

-13.66%

-13.66%

Aktualna cena KITTEE (KTE) wynosi $0.00001465. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KTE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KTE w historii to $ 0.00009814, a najniższy to $ 0.00001408.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KTE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -13.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KITTEE (KTE)

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

Obecna kapitalizacja rynkowa KITTEE wynosi $ 14.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KTE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999995.937352. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.65K.

Historia ceny KITTEE (KTE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KITTEE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KITTEE do USD wyniosła $ -0.0000116189.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KITTEE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KITTEE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000116189-79.30%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest KITTEE (KTE)

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

Prognoza ceny KITTEE (w USD)

Jaka będzie wartość KITTEE (KTE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KITTEE (KTE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KITTEE.

Sprawdź teraz prognozę ceny KITTEE!

KTE na lokalne waluty

Tokenomika KITTEE (KTE)

Zrozumienie tokenomiki KITTEE (KTE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KTEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KITTEE (KTE)

Jaka jest dziś wartość KITTEE (KTE)?
Aktualna cena KTE w USD wynosi 0.00001465USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KTE do USD?
Aktualna cena KTE w USD wynosi $ 0.00001465. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KITTEE?
Kapitalizacja rynkowa dla KTE wynosi $ 14.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KTE w obiegu?
W obiegu KTE znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KTE?
KTE osiąga ATH w wysokości 0.00009814 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KTE?
KTE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001408 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KTE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KTE wynosi -- USD.
Czy w tym roku KTE pójdzie wyżej?
KTE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KTE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe KITTEE (KTE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

