Informacje o cenie Kitsu (KITSU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00129187$ 0.00129187 $ 0.00129187 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.56% Zmiana ceny (7D) -13.06% Zmiana ceny (7D) -13.06%

Aktualna cena Kitsu (KITSU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KITSU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KITSU w historii to $ 0.00129187, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KITSU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.56% w ciągu 24 godzin i o -13.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kitsu (KITSU)

Kapitalizacja rynkowa $ 226.43K$ 226.43K $ 226.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 226.43K$ 226.43K $ 226.43K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kitsu wynosi $ 226.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KITSU w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 226.43K.