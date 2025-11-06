Informacje o cenie Kin (KIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.17% Zmiana ceny (1D) +2.24% Zmiana ceny (7D) -40.42% Zmiana ceny (7D) -40.42%

Aktualna cena Kin (KIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIN w historii to $ 0.00122572, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIN zmieniły się o +2.17% w ciągu ostatniej godziny, o +2.24% w ciągu 24 godzin i o -40.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kin (KIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Podaż w obiegu 2.65T 2.65T 2.65T Całkowita podaż 2,647,304,016,229.593 2,647,304,016,229.593 2,647,304,016,229.593

Obecna kapitalizacja rynkowa Kin wynosi $ 2.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIN w obiegu wynosi 2.65T, przy całkowitej podaży 2647304016229.593. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.34M.