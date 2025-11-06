GiełdaDEX+
Aktualna cena Kin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Kin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KIN

Informacje o cenie KIN

Czym jest KIN

Biała księga KIN

Oficjalna strona internetowa KIN

Tokenomika KIN

Prognoza cen KIN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Kin

Cena Kin (KIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KIN do USD:

--
----
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kin (KIN) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Kin (KIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

+2.17%

+2.24%

-40.42%

-40.42%

Aktualna cena Kin (KIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIN w historii to $ 0.00122572, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIN zmieniły się o +2.17% w ciągu ostatniej godziny, o +2.24% w ciągu 24 godzin i o -40.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kin (KIN)

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,304,016,229.593
2,647,304,016,229.593 2,647,304,016,229.593

Obecna kapitalizacja rynkowa Kin wynosi $ 2.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIN w obiegu wynosi 2.65T, przy całkowitej podaży 2647304016229.593. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.34M.

Historia ceny Kin (KIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.24%
30 Dni$ 0-29.45%
60 dni$ 0-19.72%
90 dni$ 0--

Co to jest Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Kin (w USD)

Jaka będzie wartość Kin (KIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kin (KIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kin!

KIN na lokalne waluty

Tokenomika Kin (KIN)

Zrozumienie tokenomiki Kin (KIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kin (KIN)

Jaka jest dziś wartość Kin (KIN)?
Aktualna cena KIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KIN do USD?
Aktualna cena KIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kin?
Kapitalizacja rynkowa dla KIN wynosi $ 2.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KIN w obiegu?
W obiegu KIN znajduje się 2.65T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KIN?
KIN osiąga ATH w wysokości 0.00122572 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KIN?
KIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku KIN pójdzie wyżej?
KIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Kin (KIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

