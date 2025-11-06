Informacje o cenie KIKICat (KIKI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.102855$ 0.102855 $ 0.102855 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.51% Zmiana ceny (1D) -4.89% Zmiana ceny (7D) -15.85% Zmiana ceny (7D) -15.85%

Aktualna cena KIKICat (KIKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIKI w historii to $ 0.102855, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIKI zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -4.89% w ciągu 24 godzin i o -15.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KIKICat (KIKI)

Kapitalizacja rynkowa $ 174.84K$ 174.84K $ 174.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 174.84K$ 174.84K $ 174.84K Podaż w obiegu 999.94M 999.94M 999.94M Całkowita podaż 999,940,449.958264 999,940,449.958264 999,940,449.958264

Obecna kapitalizacja rynkowa KIKICat wynosi $ 174.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIKI w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999940449.958264. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.84K.