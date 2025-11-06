GiełdaDEX+
Aktualna cena KIKICat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KIKI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KIKI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KIKI

Informacje o cenie KIKI

Czym jest KIKI

Oficjalna strona internetowa KIKI

Tokenomika KIKI

Prognoza cen KIKI

Logo KIKICat

Cena KIKICat (KIKI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KIKI do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
KIKICat (KIKI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:43:42 (UTC+8)

Informacje o cenie KIKICat (KIKI) (USD)

Aktualna cena KIKICat (KIKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIKI w historii to $ 0.102855, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIKI zmieniły się o -0.51% w ciągu ostatniej godziny, o -4.89% w ciągu 24 godzin i o -15.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KIKICat (KIKI)

Obecna kapitalizacja rynkowa KIKICat wynosi $ 174.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIKI w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999940449.958264. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.84K.

Historia ceny KIKICat (KIKI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KIKICat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KIKICat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KIKICat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KIKICat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.89%
30 Dni$ 0-50.14%
60 dni$ 0-72.16%
90 dni$ 0--

Co to jest KIKICat (KIKI)

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KIKICat (KIKI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny KIKICat (w USD)

Jaka będzie wartość KIKICat (KIKI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KIKICat (KIKI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KIKICat.

Sprawdź teraz prognozę ceny KIKICat!

KIKI na lokalne waluty

Tokenomika KIKICat (KIKI)

Zrozumienie tokenomiki KIKICat (KIKI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KIKIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KIKICat (KIKI)

Jaka jest dziś wartość KIKICat (KIKI)?
Aktualna cena KIKI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KIKI do USD?
Aktualna cena KIKI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KIKICat?
Kapitalizacja rynkowa dla KIKI wynosi $ 174.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KIKI w obiegu?
W obiegu KIKI znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KIKI?
KIKI osiąga ATH w wysokości 0.102855 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KIKI?
KIKI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KIKI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KIKI wynosi -- USD.
Czy w tym roku KIKI pójdzie wyżej?
KIKI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KIKI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

