Aktualna cena KIGU to 0.00870625 USD. Śledź aktualizacje cen KIGU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KIGU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KIGU

Informacje o cenie KIGU

Czym jest KIGU

Biała księga KIGU

Oficjalna strona internetowa KIGU

Tokenomika KIGU

Prognoza cen KIGU

Cena KIGU (KIGU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KIGU do USD:

$0.00875154
$0.00875154$0.00875154
-9.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
KIGU (KIGU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:21 (UTC+8)

Informacje o cenie KIGU (KIGU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00868554
$ 0.00868554$ 0.00868554
Minimum 24h
$ 0.00981588
$ 0.00981588$ 0.00981588
Maksimum 24h

$ 0.00868554
$ 0.00868554$ 0.00868554

$ 0.00981588
$ 0.00981588$ 0.00981588

$ 0.155138
$ 0.155138$ 0.155138

$ 0.00868554
$ 0.00868554$ 0.00868554

+0.03%

-10.36%

-35.74%

-35.74%

Aktualna cena KIGU (KIGU) wynosi $0.00870625. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIGU wahał się między $ 0.00868554 a $ 0.00981588, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIGU w historii to $ 0.155138, a najniższy to $ 0.00868554.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIGU zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -10.36% w ciągu 24 godzin i o -35.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KIGU (KIGU)

$ 428.72K
$ 428.72K$ 428.72K

--
----

$ 428.72K
$ 428.72K$ 428.72K

49.00M
49.00M 49.00M

49,000,000.0
49,000,000.0 49,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KIGU wynosi $ 428.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIGU w obiegu wynosi 49.00M, przy całkowitej podaży 49000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 428.72K.

Historia ceny KIGU (KIGU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KIGU do USD wyniosła $ -0.001006593330685424.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KIGU do USD wyniosła $ -0.0070556355.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KIGU do USD wyniosła $ -0.0067224342.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KIGU do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.001006593330685424-10.36%
30 Dni$ -0.0070556355-81.04%
60 dni$ -0.0067224342-77.21%
90 dni$ 0--

Co to jest KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny KIGU (w USD)

Jaka będzie wartość KIGU (KIGU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KIGU (KIGU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KIGU.

Sprawdź teraz prognozę ceny KIGU!

KIGU na lokalne waluty

Tokenomika KIGU (KIGU)

Zrozumienie tokenomiki KIGU (KIGU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KIGUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KIGU (KIGU)

Jaka jest dziś wartość KIGU (KIGU)?
Aktualna cena KIGU w USD wynosi 0.00870625USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KIGU do USD?
Aktualna cena KIGU w USD wynosi $ 0.00870625. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KIGU?
Kapitalizacja rynkowa dla KIGU wynosi $ 428.72K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KIGU w obiegu?
W obiegu KIGU znajduje się 49.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KIGU?
KIGU osiąga ATH w wysokości 0.155138 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KIGU?
KIGU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00868554 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KIGU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KIGU wynosi -- USD.
Czy w tym roku KIGU pójdzie wyżej?
KIGU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KIGU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:21 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

