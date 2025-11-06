Informacje o cenie KIGU (KIGU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00868554 $ 0.00868554 $ 0.00868554 Minimum 24h $ 0.00981588 $ 0.00981588 $ 0.00981588 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00868554$ 0.00868554 $ 0.00868554 Maksimum 24h $ 0.00981588$ 0.00981588 $ 0.00981588 Historyczne maksimum $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 Najniższa cena $ 0.00868554$ 0.00868554 $ 0.00868554 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) -10.36% Zmiana ceny (7D) -35.74% Zmiana ceny (7D) -35.74%

Aktualna cena KIGU (KIGU) wynosi $0.00870625. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KIGU wahał się między $ 0.00868554 a $ 0.00981588, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KIGU w historii to $ 0.155138, a najniższy to $ 0.00868554.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KIGU zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -10.36% w ciągu 24 godzin i o -35.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KIGU (KIGU)

Kapitalizacja rynkowa $ 428.72K$ 428.72K $ 428.72K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 428.72K$ 428.72K $ 428.72K Podaż w obiegu 49.00M 49.00M 49.00M Całkowita podaż 49,000,000.0 49,000,000.0 49,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KIGU wynosi $ 428.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KIGU w obiegu wynosi 49.00M, przy całkowitej podaży 49000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 428.72K.