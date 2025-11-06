GiełdaDEX+
Aktualna cena KEY to 0.03944888 USD. Śledź aktualizacje cen KEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KEY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KEY

Informacje o cenie KEY

Czym jest KEY

Oficjalna strona internetowa KEY

Tokenomika KEY

Prognoza cen KEY

Cena KEY (KEY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KEY do USD:

$0.0394476
$0.0394476
-6.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
KEY (KEY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:14 (UTC+8)

Informacje o cenie KEY (KEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03926506
$ 0.03926506$ 0.03926506
Minimum 24h
$ 0.04251063
$ 0.04251063$ 0.04251063
Maksimum 24h

$ 0.03926506
$ 0.03926506$ 0.03926506

$ 0.04251063
$ 0.04251063$ 0.04251063

$ 0.226519
$ 0.226519$ 0.226519

$ 0.03801514
$ 0.03801514$ 0.03801514

-0.35%

-6.53%

-20.49%

-20.49%

Aktualna cena KEY (KEY) wynosi $0.03944888. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEY wahał się między $ 0.03926506 a $ 0.04251063, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEY w historii to $ 0.226519, a najniższy to $ 0.03801514.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEY zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o -6.53% w ciągu 24 godzin i o -20.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KEY (KEY)

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

--
----

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

97.00M
97.00M 97.00M

97,000,000.0
97,000,000.0 97,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KEY wynosi $ 3.83M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEY w obiegu wynosi 97.00M, przy całkowitej podaży 97000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.83M.

Historia ceny KEY (KEY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KEY do USD wyniosła $ -0.00275606514691458.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KEY do USD wyniosła $ -0.0132838067.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KEY do USD wyniosła $ -0.0221023672.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KEY do USD wyniosła $ -0.0977460138719464.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00275606514691458-6.53%
30 Dni$ -0.0132838067-33.67%
60 dni$ -0.0221023672-56.02%
90 dni$ -0.0977460138719464-71.24%

Co to jest KEY (KEY)

KeyChain is the world's first public chain protocol with "full dimensional intelligence" as its core. It deeply integrates layered heterogeneous architecture, anti quantum security, zero latency cross chain interoperability protocol, and environment adaptive consensus mechanism, aiming to break through the "impossible triangle" of blockchain and build a high-performance underlying infrastructure that supports tens of thousands of TPS, millisecond level confirmation, and zero friction cross ecological collaboration in the Web3.0 era. The key to unlocking blockchain and the future world for everyone, while KEY Public Chain creates permissionless blockchain suitable for institutions and developers, making wallets and financial instruments more accessible without compromising the core principles of decentralization. The KEY chain will build a self evolving, infinitely scalable, and seamless blockchain infrastructure that connects the real and digital worlds.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KEY (KEY)

Prognoza ceny KEY (w USD)

Jaka będzie wartość KEY (KEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KEY (KEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KEY.

Sprawdź teraz prognozę ceny KEY!

KEY na lokalne waluty

Tokenomika KEY (KEY)

Zrozumienie tokenomiki KEY (KEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KEYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KEY (KEY)

Jaka jest dziś wartość KEY (KEY)?
Aktualna cena KEY w USD wynosi 0.03944888USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KEY do USD?
Aktualna cena KEY w USD wynosi $ 0.03944888. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KEY?
Kapitalizacja rynkowa dla KEY wynosi $ 3.83M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KEY w obiegu?
W obiegu KEY znajduje się 97.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KEY?
KEY osiąga ATH w wysokości 0.226519 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KEY?
KEY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.03801514 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KEY wynosi -- USD.
Czy w tym roku KEY pójdzie wyżej?
KEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe KEY (KEY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

