Informacje o cenie KEY (KEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.03926506 Maksimum 24h $ 0.04251063 Historyczne maksimum $ 0.226519 Najniższa cena $ 0.03801514 Zmiana ceny (1H) -0.35% Zmiana ceny (1D) -6.53% Zmiana ceny (7D) -20.49%

Aktualna cena KEY (KEY) wynosi $0.03944888. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEY wahał się między $ 0.03926506 a $ 0.04251063, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEY w historii to $ 0.226519, a najniższy to $ 0.03801514.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEY zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o -6.53% w ciągu 24 godzin i o -20.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KEY (KEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.83M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.83M Podaż w obiegu 97.00M Całkowita podaż 97,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa KEY wynosi $ 3.83M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEY w obiegu wynosi 97.00M, przy całkowitej podaży 97000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.83M.