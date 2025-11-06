GiełdaDEX+
Aktualna cena Kepithor to 0.00231618 USD. Śledź aktualizacje cen KEPI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KEPI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KEPI

Informacje o cenie KEPI

Czym jest KEPI

Biała księga KEPI

Oficjalna strona internetowa KEPI

Tokenomika KEPI

Prognoza cen KEPI

Cena Kepithor (KEPI)

Aktualna cena 1 KEPI do USD:

$0.00231616
-0.20%1D
Kepithor (KEPI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:43:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Kepithor (KEPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00230169
Minimum 24h
$ 0.0023332
Maksimum 24h

$ 0.00230169
$ 0.0023332
$ 0.00475245
$ 0.00150493
-0.00%

+0.34%

-9.05%

-9.05%

Aktualna cena Kepithor (KEPI) wynosi $0.00231618. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEPI wahał się między $ 0.00230169 a $ 0.0023332, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEPI w historii to $ 0.00475245, a najniższy to $ 0.00150493.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEPI zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.34% w ciągu 24 godzin i o -9.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kepithor (KEPI)

$ 96.16K
--
$ 693.53K
41.52M
299,426,199.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Kepithor wynosi $ 96.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEPI w obiegu wynosi 41.52M, przy całkowitej podaży 299426199.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 693.53K.

Historia ceny Kepithor (KEPI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kepithor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kepithor do USD wyniosła $ -0.0001558974.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kepithor do USD wyniosła $ -0.0008572406.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kepithor do USD wyniosła $ -0.002172964792846487.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.34%
30 Dni$ -0.0001558974-6.73%
60 dni$ -0.0008572406-37.01%
90 dni$ -0.002172964792846487-48.40%

Co to jest Kepithor (KEPI)

Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It’s designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Kepithor (w USD)

Jaka będzie wartość Kepithor (KEPI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kepithor (KEPI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kepithor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kepithor!

KEPI na lokalne waluty

Tokenomika Kepithor (KEPI)

Zrozumienie tokenomiki Kepithor (KEPI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KEPIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kepithor (KEPI)

Jaka jest dziś wartość Kepithor (KEPI)?
Aktualna cena KEPI w USD wynosi 0.00231618USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KEPI do USD?
Aktualna cena KEPI w USD wynosi $ 0.00231618. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kepithor?
Kapitalizacja rynkowa dla KEPI wynosi $ 96.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KEPI w obiegu?
W obiegu KEPI znajduje się 41.52M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KEPI?
KEPI osiąga ATH w wysokości 0.00475245 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KEPI?
KEPI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00150493 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KEPI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KEPI wynosi -- USD.
Czy w tym roku KEPI pójdzie wyżej?
KEPI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KEPI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,132.38
$3,370.74
$158.75
$1.0000
$1,477.86
$103,132.38
$3,370.74
$2.3225
$158.75
$1.0850
