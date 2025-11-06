Informacje o cenie Kepithor (KEPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00230169 $ 0.00230169 $ 0.00230169 Minimum 24h $ 0.0023332 $ 0.0023332 $ 0.0023332 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00230169$ 0.00230169 $ 0.00230169 Maksimum 24h $ 0.0023332$ 0.0023332 $ 0.0023332 Historyczne maksimum $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Najniższa cena $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.34% Zmiana ceny (7D) -9.05% Zmiana ceny (7D) -9.05%

Aktualna cena Kepithor (KEPI) wynosi $0.00231618. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEPI wahał się między $ 0.00230169 a $ 0.0023332, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEPI w historii to $ 0.00475245, a najniższy to $ 0.00150493.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEPI zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.34% w ciągu 24 godzin i o -9.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kepithor (KEPI)

Kapitalizacja rynkowa $ 96.16K$ 96.16K $ 96.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 693.53K$ 693.53K $ 693.53K Podaż w obiegu 41.52M 41.52M 41.52M Całkowita podaż 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kepithor wynosi $ 96.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEPI w obiegu wynosi 41.52M, przy całkowitej podaży 299426199.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 693.53K.