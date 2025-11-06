Informacje o cenie Keke (KEKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.47% Zmiana ceny (1D) -13.94% Zmiana ceny (7D) -15.81% Zmiana ceny (7D) -15.81%

Aktualna cena Keke (KEKE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEKE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEKE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEKE zmieniły się o +0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -13.94% w ciągu 24 godzin i o -15.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Keke (KEKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 88.58K$ 88.58K $ 88.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 88.58K$ 88.58K $ 88.58K Podaż w obiegu 690.00B 690.00B 690.00B Całkowita podaż 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Keke wynosi $ 88.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEKE w obiegu wynosi 690.00B, przy całkowitej podaży 690000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 88.58K.