Aktualna cena Keke to 0 USD. Śledź aktualizacje cen KEKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KEKE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KEKE

Informacje o cenie KEKE

Czym jest KEKE

Oficjalna strona internetowa KEKE

Tokenomika KEKE

Prognoza cen KEKE

Logo Keke

Cena Keke (KEKE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KEKE do USD:

--
----
-13.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Keke (KEKE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Keke (KEKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-13.94%

-15.81%

-15.81%

Aktualna cena Keke (KEKE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEKE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEKE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEKE zmieniły się o +0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -13.94% w ciągu 24 godzin i o -15.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Keke (KEKE)

$ 88.58K
$ 88.58K$ 88.58K

--
----

$ 88.58K
$ 88.58K$ 88.58K

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000.0
690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Keke wynosi $ 88.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEKE w obiegu wynosi 690.00B, przy całkowitej podaży 690000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 88.58K.

Historia ceny Keke (KEKE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Keke do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Keke do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Keke do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Keke do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-13.94%
30 Dni$ 0-75.80%
60 dni$ 0-78.61%
90 dni$ 0--

Co to jest Keke (KEKE)

KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Keke (KEKE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Keke (w USD)

Jaka będzie wartość Keke (KEKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Keke (KEKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Keke.

Sprawdź teraz prognozę ceny Keke!

KEKE na lokalne waluty

Tokenomika Keke (KEKE)

Zrozumienie tokenomiki Keke (KEKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KEKEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Keke (KEKE)

Jaka jest dziś wartość Keke (KEKE)?
Aktualna cena KEKE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KEKE do USD?
Aktualna cena KEKE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Keke?
Kapitalizacja rynkowa dla KEKE wynosi $ 88.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KEKE w obiegu?
W obiegu KEKE znajduje się 690.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KEKE?
KEKE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KEKE?
KEKE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KEKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KEKE wynosi -- USD.
Czy w tym roku KEKE pójdzie wyżej?
KEKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KEKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Keke (KEKE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

