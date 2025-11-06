GiełdaDEX+
Aktualna cena Karum to 0.090157 USD. Śledź aktualizacje cen KARUM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KARUM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Karum to 0.090157 USD. Śledź aktualizacje cen KARUM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KARUM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KARUM

Informacje o cenie KARUM

Czym jest KARUM

Oficjalna strona internetowa KARUM

Tokenomika KARUM

Prognoza cen KARUM

Cena Karum (KARUM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KARUM do USD:

+23.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Karum (KARUM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Karum (KARUM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.99%

+23.42%

-26.39%

-26.39%

Aktualna cena Karum (KARUM) wynosi $0.090157. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KARUM wahał się między $ 0.072826 a $ 0.105904, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KARUM w historii to $ 0.475405, a najniższy to $ 0.02672377.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KARUM zmieniły się o +0.99% w ciągu ostatniej godziny, o +23.42% w ciągu 24 godzin i o -26.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Karum (KARUM)

Obecna kapitalizacja rynkowa Karum wynosi $ 1.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KARUM w obiegu wynosi 14.70M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.89M.

Historia ceny Karum (KARUM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Karum do USD wyniosła $ +0.01710681.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Karum do USD wyniosła $ +0.0375135343.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Karum do USD wyniosła $ -0.0341662122.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Karum do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01710681+23.42%
30 Dni$ +0.0375135343+41.61%
60 dni$ -0.0341662122-37.89%
90 dni$ 0--

Co to jest Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Karum (KARUM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Karum (w USD)

Jaka będzie wartość Karum (KARUM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Karum (KARUM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Karum.

Sprawdź teraz prognozę ceny Karum!

KARUM na lokalne waluty

Tokenomika Karum (KARUM)

Zrozumienie tokenomiki Karum (KARUM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KARUMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Karum (KARUM)

Jaka jest dziś wartość Karum (KARUM)?
Aktualna cena KARUM w USD wynosi 0.090157USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KARUM do USD?
Aktualna cena KARUM w USD wynosi $ 0.090157. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Karum?
Kapitalizacja rynkowa dla KARUM wynosi $ 1.33M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KARUM w obiegu?
W obiegu KARUM znajduje się 14.70M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KARUM?
KARUM osiąga ATH w wysokości 0.475405 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KARUM?
KARUM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02672377 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KARUM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KARUM wynosi -- USD.
Czy w tym roku KARUM pójdzie wyżej?
KARUM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KARUM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:42:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Karum (KARUM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

