Informacje o cenie Karum (KARUM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.072826 $ 0.072826 $ 0.072826 Minimum 24h $ 0.105904 $ 0.105904 $ 0.105904 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.072826$ 0.072826 $ 0.072826 Maksimum 24h $ 0.105904$ 0.105904 $ 0.105904 Historyczne maksimum $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 Najniższa cena $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 Zmiana ceny (1H) +0.99% Zmiana ceny (1D) +23.42% Zmiana ceny (7D) -26.39% Zmiana ceny (7D) -26.39%

Aktualna cena Karum (KARUM) wynosi $0.090157. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KARUM wahał się między $ 0.072826 a $ 0.105904, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KARUM w historii to $ 0.475405, a najniższy to $ 0.02672377.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KARUM zmieniły się o +0.99% w ciągu ostatniej godziny, o +23.42% w ciągu 24 godzin i o -26.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Karum (KARUM)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Podaż w obiegu 14.70M 14.70M 14.70M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Karum wynosi $ 1.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KARUM w obiegu wynosi 14.70M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.89M.