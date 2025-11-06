Informacje o cenie Just a pulse guy (PULSEGUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.57% Zmiana ceny (1D) -9.75% Zmiana ceny (7D) -10.62% Zmiana ceny (7D) -10.62%

Aktualna cena Just a pulse guy (PULSEGUY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PULSEGUY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PULSEGUY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PULSEGUY zmieniły się o -0.57% w ciągu ostatniej godziny, o -9.75% w ciągu 24 godzin i o -10.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Just a pulse guy (PULSEGUY)

Kapitalizacja rynkowa $ 377.99K$ 377.99K $ 377.99K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 377.99K$ 377.99K $ 377.99K Podaż w obiegu 941.28M 941.28M 941.28M Całkowita podaż 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Just a pulse guy wynosi $ 377.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PULSEGUY w obiegu wynosi 941.28M, przy całkowitej podaży 941281937.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 377.99K.