Informacje o cenie Just a Circle (CRCL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000887 $ 0.0000887 $ 0.0000887 Minimum 24h $ 0.00010724 $ 0.00010724 $ 0.00010724 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000887$ 0.0000887 $ 0.0000887 Maksimum 24h $ 0.00010724$ 0.00010724 $ 0.00010724 Historyczne maksimum $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Najniższa cena $ 0.00008381$ 0.00008381 $ 0.00008381 Zmiana ceny (1H) -1.25% Zmiana ceny (1D) +11.83% Zmiana ceny (7D) -17.07% Zmiana ceny (7D) -17.07%

Aktualna cena Just a Circle (CRCL) wynosi $0.0001006. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRCL wahał się między $ 0.0000887 a $ 0.00010724, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRCL w historii to $ 0.00426581, a najniższy to $ 0.00008381.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRCL zmieniły się o -1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +11.83% w ciągu 24 godzin i o -17.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Just a Circle (CRCL)

Kapitalizacja rynkowa $ 100.59K$ 100.59K $ 100.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 100.59K$ 100.59K $ 100.59K Podaż w obiegu 999.90M 999.90M 999.90M Całkowita podaż 999,895,297.816002 999,895,297.816002 999,895,297.816002

Obecna kapitalizacja rynkowa Just a Circle wynosi $ 100.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRCL w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999895297.816002. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 100.59K.