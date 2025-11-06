Informacje o cenie JOKE (JOKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 Najniższa cena $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena JOKE (JOKE) wynosi $0.00881758. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOKE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOKE w historii to $ 0.01210796, a najniższy to $ 0.00843962.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOKE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JOKE (JOKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Podaż w obiegu 500.00M 500.00M 500.00M Całkowita podaż 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

Obecna kapitalizacja rynkowa JOKE wynosi $ 4.41M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOKE w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 999999999.794431. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.82M.