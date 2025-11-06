Informacje o cenie Joe Hat (HAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 289.55 $ 289.55 $ 289.55 Minimum 24h $ 307.81 $ 307.81 $ 307.81 Maksimum 24h Minimum 24h $ 289.55$ 289.55 $ 289.55 Maksimum 24h $ 307.81$ 307.81 $ 307.81 Historyczne maksimum $ 18,925.4$ 18,925.4 $ 18,925.4 Najniższa cena $ 154.98$ 154.98 $ 154.98 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -4.71% Zmiana ceny (7D) -20.90% Zmiana ceny (7D) -20.90%

Aktualna cena Joe Hat (HAT) wynosi $293.31. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAT wahał się między $ 289.55 a $ 307.81, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAT w historii to $ 18,925.4, a najniższy to $ 154.98.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -4.71% w ciągu 24 godzin i o -20.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Joe Hat (HAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 43.12K$ 43.12K $ 43.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 43.12K$ 43.12K $ 43.12K Podaż w obiegu 147.00 147.00 147.00 Całkowita podaż 147.0 147.0 147.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Joe Hat wynosi $ 43.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAT w obiegu wynosi 147.00, przy całkowitej podaży 147.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.12K.