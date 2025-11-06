GiełdaDEX+
Aktualna cena Joe Hat to 293.31 USD. Śledź aktualizacje cen HAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HAT

Informacje o cenie HAT

Czym jest HAT

Oficjalna strona internetowa HAT

Tokenomika HAT

Prognoza cen HAT

Logo Joe Hat

Cena Joe Hat (HAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HAT do USD:

$293.31
$293.31$293.31
-4.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Joe Hat (HAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Joe Hat (HAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 289.55
$ 289.55$ 289.55
Minimum 24h
$ 307.81
$ 307.81$ 307.81
Maksimum 24h

$ 289.55
$ 289.55$ 289.55

$ 307.81
$ 307.81$ 307.81

$ 18,925.4
$ 18,925.4$ 18,925.4

$ 154.98
$ 154.98$ 154.98

--

-4.71%

-20.90%

-20.90%

Aktualna cena Joe Hat (HAT) wynosi $293.31. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAT wahał się między $ 289.55 a $ 307.81, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAT w historii to $ 18,925.4, a najniższy to $ 154.98.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -4.71% w ciągu 24 godzin i o -20.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Joe Hat (HAT)

$ 43.12K
$ 43.12K$ 43.12K

--
----

$ 43.12K
$ 43.12K$ 43.12K

147.00
147.00 147.00

147.0
147.0 147.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Joe Hat wynosi $ 43.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAT w obiegu wynosi 147.00, przy całkowitej podaży 147.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.12K.

Historia ceny Joe Hat (HAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Joe Hat do USD wyniosła $ -14.4999980818697.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Joe Hat do USD wyniosła $ -150.6612626280.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Joe Hat do USD wyniosła $ -119.9294727300.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Joe Hat do USD wyniosła $ -190.1309673203382.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -14.4999980818697-4.71%
30 Dni$ -150.6612626280-51.36%
60 dni$ -119.9294727300-40.88%
90 dni$ -190.1309673203382-39.32%

Co to jest Joe Hat (HAT)

A fun token created by Trader Joe team that allows 1 HAT to be redeemed for a real physical hat. Only 150 hats in existence and each HAT is burned when redeemed.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Joe Hat (HAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Joe Hat (w USD)

Jaka będzie wartość Joe Hat (HAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Joe Hat (HAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Joe Hat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Joe Hat!

HAT na lokalne waluty

Tokenomika Joe Hat (HAT)

Zrozumienie tokenomiki Joe Hat (HAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Joe Hat (HAT)

Jaka jest dziś wartość Joe Hat (HAT)?
Aktualna cena HAT w USD wynosi 293.31USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HAT do USD?
Aktualna cena HAT w USD wynosi $ 293.31. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Joe Hat?
Kapitalizacja rynkowa dla HAT wynosi $ 43.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HAT w obiegu?
W obiegu HAT znajduje się 147.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HAT?
HAT osiąga ATH w wysokości 18,925.4 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HAT?
HAT zaliczył cenę ATL w wysokości 154.98 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku HAT pójdzie wyżej?
HAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Joe Hat (HAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

