Informacje o cenie JobIess (JOBIESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00125604 $ 0.00125604 $ 0.00125604 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00125604$ 0.00125604 $ 0.00125604 Historyczne maksimum $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.66% Zmiana ceny (1D) +13.24% Zmiana ceny (7D) -27.64% Zmiana ceny (7D) -27.64%

Aktualna cena JobIess (JOBIESS) wynosi $0.00102247. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOBIESS wahał się między $ 0 a $ 0.00125604, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOBIESS w historii to $ 0.01618855, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOBIESS zmieniły się o -2.66% w ciągu ostatniej godziny, o +13.24% w ciągu 24 godzin i o -27.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JobIess (JOBIESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa JobIess wynosi $ 1.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOBIESS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.02M.