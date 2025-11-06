GiełdaDEX+
Aktualna cena Jingle to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JINGLE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JINGLE łatwo w MEXC już teraz.

Logo Jingle

Cena Jingle (JINGLE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JINGLE do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Jingle (JINGLE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Jingle (JINGLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01915846
$ 0.01915846$ 0.01915846

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Jingle (JINGLE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JINGLE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JINGLE w historii to $ 0.01915846, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JINGLE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jingle (JINGLE)

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

--
----

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

998.12M
998.12M 998.12M

998,124,333.179383
998,124,333.179383 998,124,333.179383

Obecna kapitalizacja rynkowa Jingle wynosi $ 9.89K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JINGLE w obiegu wynosi 998.12M, przy całkowitej podaży 998124333.179383. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.89K.

Historia ceny Jingle (JINGLE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Jingle do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Jingle do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Jingle do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Jingle do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-15.15%
60 dni$ 0-14.64%
90 dni$ 0--

Co to jest Jingle (JINGLE)

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

$JINGLE a community powered token celebrating global holidays!

With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Jingle (JINGLE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Jingle (w USD)

Jaka będzie wartość Jingle (JINGLE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jingle (JINGLE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jingle.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jingle!

JINGLE na lokalne waluty

Tokenomika Jingle (JINGLE)

Zrozumienie tokenomiki Jingle (JINGLE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JINGLEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Jingle (JINGLE)

Jaka jest dziś wartość Jingle (JINGLE)?
Aktualna cena JINGLE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JINGLE do USD?
Aktualna cena JINGLE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jingle?
Kapitalizacja rynkowa dla JINGLE wynosi $ 9.89K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JINGLE w obiegu?
W obiegu JINGLE znajduje się 998.12M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JINGLE?
JINGLE osiąga ATH w wysokości 0.01915846 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JINGLE?
JINGLE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JINGLE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JINGLE wynosi -- USD.
Czy w tym roku JINGLE pójdzie wyżej?
JINGLE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JINGLE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Jingle (JINGLE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

