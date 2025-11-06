Informacje o cenie Jingle (JINGLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01915846$ 0.01915846 $ 0.01915846 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Jingle (JINGLE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JINGLE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JINGLE w historii to $ 0.01915846, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JINGLE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jingle (JINGLE)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Podaż w obiegu 998.12M 998.12M 998.12M Całkowita podaż 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

Obecna kapitalizacja rynkowa Jingle wynosi $ 9.89K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JINGLE w obiegu wynosi 998.12M, przy całkowitej podaży 998124333.179383. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.89K.