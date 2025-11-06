GiełdaDEX+
Aktualna cena Jeeteroo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JEET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JEET łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Jeeteroo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JEET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JEET łatwo w MEXC już teraz.

Cena Jeeteroo (JEET)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JEET do USD:

+0.50%1D
USD
Jeeteroo (JEET) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Jeeteroo (JEET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00139124
$ 0
-1.62%

+0.57%

-26.54%

-26.54%

Aktualna cena Jeeteroo (JEET) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JEET wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JEET w historii to $ 0.00139124, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JEET zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o +0.57% w ciągu 24 godzin i o -26.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jeeteroo (JEET)

$ 114.03K
--
$ 370.61K
307.49M
999,390,795.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Jeeteroo wynosi $ 114.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JEET w obiegu wynosi 307.49M, przy całkowitej podaży 999390795.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 370.61K.

Historia ceny Jeeteroo (JEET) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Jeeteroo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Jeeteroo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Jeeteroo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Jeeteroo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.57%
30 Dni$ 0-51.72%
60 dni$ 0-52.57%
90 dni$ 0--

Co to jest Jeeteroo (JEET)

Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Jeeteroo (w USD)

Jaka będzie wartość Jeeteroo (JEET) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jeeteroo (JEET) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jeeteroo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jeeteroo!

JEET na lokalne waluty

Tokenomika Jeeteroo (JEET)

Zrozumienie tokenomiki Jeeteroo (JEET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JEETjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Jeeteroo (JEET)

Jaka jest dziś wartość Jeeteroo (JEET)?
Aktualna cena JEET w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JEET do USD?
Aktualna cena JEET w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jeeteroo?
Kapitalizacja rynkowa dla JEET wynosi $ 114.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JEET w obiegu?
W obiegu JEET znajduje się 307.49M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JEET?
JEET osiąga ATH w wysokości 0.00139124 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JEET?
JEET zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JEET?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JEET wynosi -- USD.
Czy w tym roku JEET pójdzie wyżej?
JEET może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JEET, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:40:27 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

