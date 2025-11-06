Informacje o cenie Jeeteroo (JEET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.62% Zmiana ceny (1D) +0.57% Zmiana ceny (7D) -26.54% Zmiana ceny (7D) -26.54%

Aktualna cena Jeeteroo (JEET) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JEET wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JEET w historii to $ 0.00139124, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JEET zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o +0.57% w ciągu 24 godzin i o -26.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jeeteroo (JEET)

Kapitalizacja rynkowa $ 114.03K$ 114.03K $ 114.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 370.61K$ 370.61K $ 370.61K Podaż w obiegu 307.49M 307.49M 307.49M Całkowita podaż 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Jeeteroo wynosi $ 114.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JEET w obiegu wynosi 307.49M, przy całkowitej podaży 999390795.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 370.61K.