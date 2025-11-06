Informacje o cenie Javlis (JAVLIS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.84% Zmiana ceny (1D) +2.92% Zmiana ceny (7D) -12.54% Zmiana ceny (7D) -12.54%

Aktualna cena Javlis (JAVLIS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JAVLIS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JAVLIS w historii to $ 0.00133477, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JAVLIS zmieniły się o +2.84% w ciągu ostatniej godziny, o +2.92% w ciągu 24 godzin i o -12.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Javlis (JAVLIS)

Kapitalizacja rynkowa $ 432.83K$ 432.83K $ 432.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 432.83K$ 432.83K $ 432.83K Podaż w obiegu 904.63M 904.63M 904.63M Całkowita podaż 904,628,573.0100439 904,628,573.0100439 904,628,573.0100439

Obecna kapitalizacja rynkowa Javlis wynosi $ 432.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JAVLIS w obiegu wynosi 904.63M, przy całkowitej podaży 904628573.0100439. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 432.83K.