Aktualna cena Janitor to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JANITOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JANITOR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Janitor to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JANITOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JANITOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JANITOR

Informacje o cenie JANITOR

Czym jest JANITOR

Oficjalna strona internetowa JANITOR

Tokenomika JANITOR

Prognoza cen JANITOR

Logo Janitor

Cena Janitor (JANITOR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JANITOR do USD:

$0.00050919
+5.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Janitor (JANITOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:40:47 (UTC+8)

Informacje o cenie Janitor (JANITOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.01646713
$ 0
+0.19%

+5.87%

-30.86%

-30.86%

Aktualna cena Janitor (JANITOR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JANITOR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JANITOR w historii to $ 0.01646713, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JANITOR zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +5.87% w ciągu 24 godzin i o -30.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Janitor (JANITOR)

$ 458.25K
--
$ 509.17K
900.00M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Janitor wynosi $ 458.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JANITOR w obiegu wynosi 900.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 509.17K.

Historia ceny Janitor (JANITOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Janitor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Janitor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Janitor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Janitor do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.87%
30 Dni$ 0-62.35%
60 dni$ 0-67.71%
90 dni$ 0--

Co to jest Janitor (JANITOR)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Janitor (JANITOR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Janitor (w USD)

Jaka będzie wartość Janitor (JANITOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Janitor (JANITOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Janitor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Janitor!

JANITOR na lokalne waluty

Tokenomika Janitor (JANITOR)

Zrozumienie tokenomiki Janitor (JANITOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JANITORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Janitor (JANITOR)

Jaka jest dziś wartość Janitor (JANITOR)?
Aktualna cena JANITOR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JANITOR do USD?
Aktualna cena JANITOR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Janitor?
Kapitalizacja rynkowa dla JANITOR wynosi $ 458.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JANITOR w obiegu?
W obiegu JANITOR znajduje się 900.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JANITOR?
JANITOR osiąga ATH w wysokości 0.01646713 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JANITOR?
JANITOR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JANITOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JANITOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku JANITOR pójdzie wyżej?
JANITOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JANITOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Janitor (JANITOR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

