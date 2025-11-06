Informacje o cenie Janitor (JANITOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.19% Zmiana ceny (1D) +5.87% Zmiana ceny (7D) -30.86% Zmiana ceny (7D) -30.86%

Aktualna cena Janitor (JANITOR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JANITOR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JANITOR w historii to $ 0.01646713, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JANITOR zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +5.87% w ciągu 24 godzin i o -30.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Janitor (JANITOR)

Kapitalizacja rynkowa $ 458.25K$ 458.25K $ 458.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 509.17K$ 509.17K $ 509.17K Podaż w obiegu 900.00M 900.00M 900.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Janitor wynosi $ 458.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JANITOR w obiegu wynosi 900.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 509.17K.