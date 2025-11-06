Informacje o cenie ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0,00139508$ 0,00139508 $ 0,00139508 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +%0,03 Zmiana ceny (1D) +%1,59 Zmiana ceny (7D) -%28,49 Zmiana ceny (7D) -%28,49

Aktualna cena ItForTheBiscuit (RISK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RISK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RISK w historii to $ 0,00139508, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RISK zmieniły się o +%0,03 w ciągu ostatniej godziny, o +%1,59 w ciągu 24 godzin i o -%28,49 w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ItForTheBiscuit (RISK)

Kapitalizacja rynkowa $ 71,55K$ 71,55K $ 71,55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 71,55K$ 71,55K $ 71,55K Podaż w obiegu 920,28M 920,28M 920,28M Całkowita podaż 920.284.704,548003 920.284.704,548003 920.284.704,548003

Obecna kapitalizacja rynkowa ItForTheBiscuit wynosi $ 71,55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RISK w obiegu wynosi 920,28M, przy całkowitej podaży 920284704.548003. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71,55K.