Informacje o cenie It Coin (IT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.73% Zmiana ceny (1D) -34.68% Zmiana ceny (7D) -62.51% Zmiana ceny (7D) -62.51%

Aktualna cena It Coin (IT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IT w historii to $ 0.00278389, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IT zmieniły się o -1.73% w ciągu ostatniej godziny, o -34.68% w ciągu 24 godzin i o -62.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o It Coin (IT)

Kapitalizacja rynkowa $ 159.27K$ 159.27K $ 159.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 159.27K$ 159.27K $ 159.27K Podaż w obiegu 998.50M 998.50M 998.50M Całkowita podaż 998,495,996.820705 998,495,996.820705 998,495,996.820705

Obecna kapitalizacja rynkowa It Coin wynosi $ 159.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IT w obiegu wynosi 998.50M, przy całkowitej podaży 998495996.820705. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 159.27K.