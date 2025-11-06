Informacje o cenie Islamic Coin (ISLM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01736528 $ 0.01736528 $ 0.01736528 Minimum 24h $ 0.01756979 $ 0.01756979 $ 0.01756979 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01736528$ 0.01736528 $ 0.01736528 Maksimum 24h $ 0.01756979$ 0.01756979 $ 0.01756979 Historyczne maksimum $ 0.303274$ 0.303274 $ 0.303274 Najniższa cena $ 0.01665401$ 0.01665401 $ 0.01665401 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +0.29% Zmiana ceny (7D) -1.03% Zmiana ceny (7D) -1.03%

Aktualna cena Islamic Coin (ISLM) wynosi $0.01749872. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ISLM wahał się między $ 0.01736528 a $ 0.01756979, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ISLM w historii to $ 0.303274, a najniższy to $ 0.01665401.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ISLM zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.29% w ciągu 24 godzin i o -1.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Islamic Coin (ISLM)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.82M$ 38.82M $ 38.82M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 354.26M$ 354.26M $ 354.26M Podaż w obiegu 2.22B 2.22B 2.22B Całkowita podaż 20,242,661,049.13176 20,242,661,049.13176 20,242,661,049.13176

Obecna kapitalizacja rynkowa Islamic Coin wynosi $ 38.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ISLM w obiegu wynosi 2.22B, przy całkowitej podaży 20242661049.13176. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 354.26M.