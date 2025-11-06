Informacje o cenie IRL ANI (URI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.99% Zmiana ceny (1D) +3.10% Zmiana ceny (7D) -12.49%

Aktualna cena IRL ANI (URI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs URI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs URI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki URI zmieniły się o +2.99% w ciągu ostatniej godziny, o +3.10% w ciągu 24 godzin i o -12.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IRL ANI (URI)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.86K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.86K Podaż w obiegu 999.62M Całkowita podaż 999,623,132.8719997

Obecna kapitalizacja rynkowa IRL ANI wynosi $ 12.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż URI w obiegu wynosi 999.62M, przy całkowitej podaży 999623132.8719997. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.86K.