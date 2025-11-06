GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena IPPY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IPPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IPPY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena IPPY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IPPY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IPPY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IPPY

Informacje o cenie IPPY

Czym jest IPPY

Oficjalna strona internetowa IPPY

Tokenomika IPPY

Prognoza cen IPPY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo IPPY

Cena IPPY (IPPY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IPPY do USD:

$0.00033104
$0.00033104$0.00033104
+2.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
IPPY (IPPY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:40:12 (UTC+8)

Informacje o cenie IPPY (IPPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00602956
$ 0.00602956$ 0.00602956

$ 0
$ 0$ 0

+2.43%

+2.92%

-50.33%

-50.33%

Aktualna cena IPPY (IPPY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IPPY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IPPY w historii to $ 0.00602956, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IPPY zmieniły się o +2.43% w ciągu ostatniej godziny, o +2.92% w ciągu 24 godzin i o -50.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IPPY (IPPY)

$ 328.28K
$ 328.28K$ 328.28K

--
----

$ 328.28K
$ 328.28K$ 328.28K

991.69M
991.69M 991.69M

991,688,093.9629515
991,688,093.9629515 991,688,093.9629515

Obecna kapitalizacja rynkowa IPPY wynosi $ 328.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IPPY w obiegu wynosi 991.69M, przy całkowitej podaży 991688093.9629515. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 328.28K.

Historia ceny IPPY (IPPY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny IPPY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny IPPY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny IPPY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny IPPY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.92%
30 Dni$ 0-80.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest IPPY (IPPY)

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story’s mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla IPPY (IPPY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny IPPY (w USD)

Jaka będzie wartość IPPY (IPPY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w IPPY (IPPY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla IPPY.

Sprawdź teraz prognozę ceny IPPY!

IPPY na lokalne waluty

Tokenomika IPPY (IPPY)

Zrozumienie tokenomiki IPPY (IPPY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IPPYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące IPPY (IPPY)

Jaka jest dziś wartość IPPY (IPPY)?
Aktualna cena IPPY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IPPY do USD?
Aktualna cena IPPY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa IPPY?
Kapitalizacja rynkowa dla IPPY wynosi $ 328.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IPPY w obiegu?
W obiegu IPPY znajduje się 991.69M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IPPY?
IPPY osiąga ATH w wysokości 0.00602956 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IPPY?
IPPY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IPPY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IPPY wynosi -- USD.
Czy w tym roku IPPY pójdzie wyżej?
IPPY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IPPY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:40:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe IPPY (IPPY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,760.45
$103,760.45$103,760.45

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.49
$3,438.49$3,438.49

+1.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.32
$162.32$162.32

+1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,760.45
$103,760.45$103,760.45

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.49
$3,438.49$3,438.49

+1.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3629
$2.3629$2.3629

+3.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.32
$162.32$162.32

+1.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1440
$1.1440$1.1440

+5.41%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03426
$0.03426$0.03426

+37.04%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010435
$0.000010435$0.000010435

+452.70%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2180
$0.2180$0.2180

+336.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4761
$1.4761$1.4761

+81.96%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01827
$0.01827$0.01827

+46.16%