Informacje o cenie IPPY (IPPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00602956$ 0.00602956 $ 0.00602956 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.43% Zmiana ceny (1D) +2.92% Zmiana ceny (7D) -50.33% Zmiana ceny (7D) -50.33%

Aktualna cena IPPY (IPPY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IPPY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IPPY w historii to $ 0.00602956, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IPPY zmieniły się o +2.43% w ciągu ostatniej godziny, o +2.92% w ciągu 24 godzin i o -50.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IPPY (IPPY)

Kapitalizacja rynkowa $ 328.28K$ 328.28K $ 328.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 328.28K$ 328.28K $ 328.28K Podaż w obiegu 991.69M 991.69M 991.69M Całkowita podaż 991,688,093.9629515 991,688,093.9629515 991,688,093.9629515

Obecna kapitalizacja rynkowa IPPY wynosi $ 328.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IPPY w obiegu wynosi 991.69M, przy całkowitej podaży 991688093.9629515. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 328.28K.