Informacje o cenie IoTAI (IOTAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00616068 $ 0.00616068 $ 0.00616068 Minimum 24h $ 0.00716354 $ 0.00716354 $ 0.00716354 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00616068$ 0.00616068 $ 0.00616068 Maksimum 24h $ 0.00716354$ 0.00716354 $ 0.00716354 Historyczne maksimum $ 0.04887246$ 0.04887246 $ 0.04887246 Najniższa cena $ 0.00293688$ 0.00293688 $ 0.00293688 Zmiana ceny (1H) +0.79% Zmiana ceny (1D) +1.67% Zmiana ceny (7D) -26.54% Zmiana ceny (7D) -26.54%

Aktualna cena IoTAI (IOTAI) wynosi $0.00706051. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IOTAI wahał się między $ 0.00616068 a $ 0.00716354, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IOTAI w historii to $ 0.04887246, a najniższy to $ 0.00293688.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IOTAI zmieniły się o +0.79% w ciągu ostatniej godziny, o +1.67% w ciągu 24 godzin i o -26.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IoTAI (IOTAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 706.44K$ 706.44K $ 706.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 706.44K$ 706.44K $ 706.44K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa IoTAI wynosi $ 706.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IOTAI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 706.44K.