Aktualna cena Invariant to 0.00103272 USD. Śledź aktualizacje cen INVT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INVT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o INVT

Informacje o cenie INVT

Czym jest INVT

Biała księga INVT

Oficjalna strona internetowa INVT

Tokenomika INVT

Prognoza cen INVT

Logo Invariant

Cena Invariant (INVT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 INVT do USD:

$0.00103272
-0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Invariant (INVT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Invariant (INVT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00102085
Minimum 24h
$ 0.0010726
Maksimum 24h

$ 0.00102085
$ 0.0010726
$ 0.00238396
$ 0
-0.82%

-0.53%

-1.76%

-1.76%

Aktualna cena Invariant (INVT) wynosi $0.00103272. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INVT wahał się między $ 0.00102085 a $ 0.0010726, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INVT w historii to $ 0.00238396, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INVT zmieniły się o -0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o -1.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Invariant (INVT)

$ 40.39K
--
$ 183.75K
39.56M
180,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Invariant wynosi $ 40.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INVT w obiegu wynosi 39.56M, przy całkowitej podaży 180000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 183.75K.

Historia ceny Invariant (INVT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Invariant do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Invariant do USD wyniosła $ -0.0001480411.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Invariant do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Invariant do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.53%
30 Dni$ -0.0001480411-14.33%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Invariant (INVT)

Invariant is a multichain DeFi protocol built on the SVM, currently live on Solana, Eclipse, and Sonic, with continuous expansion into new ecosystems. It stands as one of the most innovative projects in DeFi, pushing the boundaries of the concentrated liquidity market maker (CLMM) model. Invariant introduces a range of unique features that enhance capital efficiency and simplify liquidity provision. To date, the protocol has processed over $5B in cumulative trading volume.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Invariant (w USD)

Jaka będzie wartość Invariant (INVT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Invariant (INVT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Invariant.

Sprawdź teraz prognozę ceny Invariant!

INVT na lokalne waluty

Tokenomika Invariant (INVT)

Zrozumienie tokenomiki Invariant (INVT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INVTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Invariant (INVT)

Jaka jest dziś wartość Invariant (INVT)?
Aktualna cena INVT w USD wynosi 0.00103272USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INVT do USD?
Aktualna cena INVT w USD wynosi $ 0.00103272. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Invariant?
Kapitalizacja rynkowa dla INVT wynosi $ 40.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INVT w obiegu?
W obiegu INVT znajduje się 39.56M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INVT?
INVT osiąga ATH w wysokości 0.00238396 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INVT?
INVT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu INVT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INVT wynosi -- USD.
Czy w tym roku INVT pójdzie wyżej?
INVT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INVT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Invariant (INVT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

