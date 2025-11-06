Informacje o cenie Invariant (INVT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00102085 $ 0.00102085 $ 0.00102085 Minimum 24h $ 0.0010726 $ 0.0010726 $ 0.0010726 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00102085$ 0.00102085 $ 0.00102085 Maksimum 24h $ 0.0010726$ 0.0010726 $ 0.0010726 Historyczne maksimum $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.82% Zmiana ceny (1D) -0.53% Zmiana ceny (7D) -1.76% Zmiana ceny (7D) -1.76%

Aktualna cena Invariant (INVT) wynosi $0.00103272. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INVT wahał się między $ 0.00102085 a $ 0.0010726, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INVT w historii to $ 0.00238396, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INVT zmieniły się o -0.82% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o -1.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Invariant (INVT)

Kapitalizacja rynkowa $ 40.39K$ 40.39K $ 40.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 183.75K$ 183.75K $ 183.75K Podaż w obiegu 39.56M 39.56M 39.56M Całkowita podaż 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Invariant wynosi $ 40.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INVT w obiegu wynosi 39.56M, przy całkowitej podaży 180000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 183.75K.