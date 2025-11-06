Informacje o cenie Introvert Coin (INTROVERT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00183675$ 0.00183675 $ 0.00183675 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +4.50% Zmiana ceny (7D) -17.11% Zmiana ceny (7D) -17.11%

Aktualna cena Introvert Coin (INTROVERT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INTROVERT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INTROVERT w historii to $ 0.00183675, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INTROVERT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.50% w ciągu 24 godzin i o -17.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Introvert Coin (INTROVERT)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.49K$ 6.49K $ 6.49K Podaż w obiegu 999.42M 999.42M 999.42M Całkowita podaż 999,420,140.014032 999,420,140.014032 999,420,140.014032

Obecna kapitalizacja rynkowa Introvert Coin wynosi $ 6.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INTROVERT w obiegu wynosi 999.42M, przy całkowitej podaży 999420140.014032. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.49K.