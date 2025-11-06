GiełdaDEX+
Aktualna cena Interactively to 0.00001419 USD. Śledź aktualizacje cen $IXLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $IXLY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Interactively to 0.00001419 USD. Śledź aktualizacje cen $IXLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $IXLY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $IXLY

Informacje o cenie $IXLY

Czym jest $IXLY

Oficjalna strona internetowa $IXLY

Tokenomika $IXLY

Prognoza cen $IXLY

Cena Interactively ($IXLY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $IXLY do USD:

+2.40%1D
mexc
USD
Interactively ($IXLY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:38:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Interactively ($IXLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+2.49%

-15.95%

-15.95%

Aktualna cena Interactively ($IXLY) wynosi $0.00001419. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $IXLY wahał się między $ 0.00001358 a $ 0.00001419, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $IXLY w historii to $ 0.00007167, a najniższy to $ 0.00001299.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $IXLY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.49% w ciągu 24 godzin i o -15.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Interactively ($IXLY)

Obecna kapitalizacja rynkowa Interactively wynosi $ 14.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $IXLY w obiegu wynosi 998.71M, przy całkowitej podaży 998714490.3995569. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.17K.

Historia ceny Interactively ($IXLY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Interactively do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Interactively do USD wyniosła $ -0.0000052933.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Interactively do USD wyniosła $ -0.0000067714.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Interactively do USD wyniosła $ -0.0000251917873712175.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.49%
30 Dni$ -0.0000052933-37.30%
60 dni$ -0.0000067714-47.71%
90 dni$ -0.0000251917873712175-63.96%

Co to jest Interactively ($IXLY)

Join the movement building the decentralized future of interactive content — where every interaction fuels innovation, rewards, and ownership. With $IXLY, we’re expanding this vision into Web3 — laying the foundation for a decentralized ecosystem where creators, contributors, and users are all aligned through transparent, on-chain incentives.

$IXLY: Official Token of Interactively

The next-gen interactive product demo platform. Build product-perfect demos with CRM-grade analytics. All-in-one platform for creating, sharing, and tracking interactive product demos.

Build. Share. Own. The future of interactive content starts here.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Interactively ($IXLY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Interactively (w USD)

Jaka będzie wartość Interactively ($IXLY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Interactively ($IXLY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Interactively.

Sprawdź teraz prognozę ceny Interactively!

$IXLY na lokalne waluty

Tokenomika Interactively ($IXLY)

Zrozumienie tokenomiki Interactively ($IXLY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $IXLYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Interactively ($IXLY)

Jaka jest dziś wartość Interactively ($IXLY)?
Aktualna cena $IXLY w USD wynosi 0.00001419USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $IXLY do USD?
Aktualna cena $IXLY w USD wynosi $ 0.00001419. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Interactively?
Kapitalizacja rynkowa dla $IXLY wynosi $ 14.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $IXLY w obiegu?
W obiegu $IXLY znajduje się 998.71M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $IXLY?
$IXLY osiąga ATH w wysokości 0.00007167 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $IXLY?
$IXLY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001299 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $IXLY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $IXLY wynosi -- USD.
Czy w tym roku $IXLY pójdzie wyżej?
$IXLY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $IXLY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Interactively ($IXLY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

