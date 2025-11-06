Informacje o cenie Interactively ($IXLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00001358 $ 0.00001358 $ 0.00001358 Minimum 24h $ 0.00001419 $ 0.00001419 $ 0.00001419 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00001358$ 0.00001358 $ 0.00001358 Maksimum 24h $ 0.00001419$ 0.00001419 $ 0.00001419 Historyczne maksimum $ 0.00007167$ 0.00007167 $ 0.00007167 Najniższa cena $ 0.00001299$ 0.00001299 $ 0.00001299 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.49% Zmiana ceny (7D) -15.95% Zmiana ceny (7D) -15.95%

Aktualna cena Interactively ($IXLY) wynosi $0.00001419. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $IXLY wahał się między $ 0.00001358 a $ 0.00001419, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $IXLY w historii to $ 0.00007167, a najniższy to $ 0.00001299.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $IXLY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.49% w ciągu 24 godzin i o -15.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Interactively ($IXLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Podaż w obiegu 998.71M 998.71M 998.71M Całkowita podaż 998,714,490.3995569 998,714,490.3995569 998,714,490.3995569

Obecna kapitalizacja rynkowa Interactively wynosi $ 14.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $IXLY w obiegu wynosi 998.71M, przy całkowitej podaży 998714490.3995569. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.17K.