Informacje o cenie InsurAce (INSUR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena InsurAce (INSUR) wynosi $0.00225769. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INSUR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INSUR w historii to $ 15.2, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INSUR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o InsurAce (INSUR)

Kapitalizacja rynkowa $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Podaż w obiegu 68.89M 68.89M 68.89M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa InsurAce wynosi $ 155.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INSUR w obiegu wynosi 68.89M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 225.77K.