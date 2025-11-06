Informacje o cenie InfiniteHash (SN89) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Minimum 24h $ 1.84 $ 1.84 $ 1.84 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 Maksimum 24h $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Historyczne maksimum $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 Najniższa cena $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Zmiana ceny (1H) +2.48% Zmiana ceny (1D) -1.61% Zmiana ceny (7D) -17.90% Zmiana ceny (7D) -17.90%

Aktualna cena InfiniteHash (SN89) wynosi $1.76. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN89 wahał się między $ 1.68 a $ 1.84, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN89 w historii to $ 8.9, a najniższy to $ 1.082.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN89 zmieniły się o +2.48% w ciągu ostatniej godziny, o -1.61% w ciągu 24 godzin i o -17.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o InfiniteHash (SN89)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Podaż w obiegu 2.02M 2.02M 2.02M Całkowita podaż 2,017,980.24723428 2,017,980.24723428 2,017,980.24723428

Obecna kapitalizacja rynkowa InfiniteHash wynosi $ 3.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN89 w obiegu wynosi 2.02M, przy całkowitej podaży 2017980.24723428. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.56M.