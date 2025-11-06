GiełdaDEX+
Aktualna cena Infinite Trading Protocol to 0.01879293 USD. Śledź aktualizacje cen ITP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ITP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ITP

Informacje o cenie ITP

Czym jest ITP

Biała księga ITP

Oficjalna strona internetowa ITP

Tokenomika ITP

Prognoza cen ITP

Logo Infinite Trading Protocol

Cena Infinite Trading Protocol (ITP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ITP do USD:

$0.01880791
+2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Infinite Trading Protocol (ITP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:37:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01827512
Minimum 24h
$ 0.01934625
Maksimum 24h

$ 0.01827512
$ 0.01934625
$ 0.02969891
$ 0.01241365
-0.63%

+2.15%

-7.25%

-7.25%

Aktualna cena Infinite Trading Protocol (ITP) wynosi $0.01879293. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ITP wahał się między $ 0.01827512 a $ 0.01934625, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ITP w historii to $ 0.02969891, a najniższy to $ 0.01241365.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ITP zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +2.15% w ciągu 24 godzin i o -7.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Infinite Trading Protocol (ITP)

$ 88.61K
--
$ 12.42M
4.71M
660,146,957.2169611
Obecna kapitalizacja rynkowa Infinite Trading Protocol wynosi $ 88.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ITP w obiegu wynosi 4.71M, przy całkowitej podaży 660146957.2169611. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.42M.

Historia ceny Infinite Trading Protocol (ITP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Infinite Trading Protocol do USD wyniosła $ +0.00039593.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Infinite Trading Protocol do USD wyniosła $ -0.0058058520.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Infinite Trading Protocol do USD wyniosła $ -0.0051372541.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Infinite Trading Protocol do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00039593+2.15%
30 Dni$ -0.0058058520-30.89%
60 dni$ -0.0051372541-27.33%
90 dni$ 0--

Co to jest Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Infinite Trading Protocol (ITP)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Infinite Trading Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Infinite Trading Protocol (ITP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Infinite Trading Protocol (ITP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Infinite Trading Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Infinite Trading Protocol!

ITP na lokalne waluty

Tokenomika Infinite Trading Protocol (ITP)

Zrozumienie tokenomiki Infinite Trading Protocol (ITP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ITPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Infinite Trading Protocol (ITP)

Jaka jest dziś wartość Infinite Trading Protocol (ITP)?
Aktualna cena ITP w USD wynosi 0.01879293USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ITP do USD?
Aktualna cena ITP w USD wynosi $ 0.01879293. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Infinite Trading Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla ITP wynosi $ 88.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ITP w obiegu?
W obiegu ITP znajduje się 4.71M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ITP?
ITP osiąga ATH w wysokości 0.02969891 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ITP?
ITP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01241365 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ITP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ITP wynosi -- USD.
Czy w tym roku ITP pójdzie wyżej?
ITP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ITP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Infinite Trading Protocol (ITP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

