Informacje o cenie Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01827512 $ 0.01827512 $ 0.01827512 Minimum 24h $ 0.01934625 $ 0.01934625 $ 0.01934625 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01827512$ 0.01827512 $ 0.01827512 Maksimum 24h $ 0.01934625$ 0.01934625 $ 0.01934625 Historyczne maksimum $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 Najniższa cena $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 Zmiana ceny (1H) -0.63% Zmiana ceny (1D) +2.15% Zmiana ceny (7D) -7.25% Zmiana ceny (7D) -7.25%

Aktualna cena Infinite Trading Protocol (ITP) wynosi $0.01879293. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ITP wahał się między $ 0.01827512 a $ 0.01934625, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ITP w historii to $ 0.02969891, a najniższy to $ 0.01241365.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ITP zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o +2.15% w ciągu 24 godzin i o -7.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Infinite Trading Protocol (ITP)

Kapitalizacja rynkowa $ 88.61K$ 88.61K $ 88.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.42M$ 12.42M $ 12.42M Podaż w obiegu 4.71M 4.71M 4.71M Całkowita podaż 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Obecna kapitalizacja rynkowa Infinite Trading Protocol wynosi $ 88.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ITP w obiegu wynosi 4.71M, przy całkowitej podaży 660146957.2169611. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.42M.