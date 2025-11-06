Informacje o cenie Inbox (INBOX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00026978 $ 0.00026978 $ 0.00026978 Minimum 24h $ 0.00029173 $ 0.00029173 $ 0.00029173 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00026978$ 0.00026978 $ 0.00026978 Maksimum 24h $ 0.00029173$ 0.00029173 $ 0.00029173 Historyczne maksimum $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Najniższa cena $ 0.00022025$ 0.00022025 $ 0.00022025 Zmiana ceny (1H) +0.54% Zmiana ceny (1D) -1.13% Zmiana ceny (7D) -40.73% Zmiana ceny (7D) -40.73%

Aktualna cena Inbox (INBOX) wynosi $0.00027333. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INBOX wahał się między $ 0.00026978 a $ 0.00029173, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INBOX w historii to $ 0.00195214, a najniższy to $ 0.00022025.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INBOX zmieniły się o +0.54% w ciągu ostatniej godziny, o -1.13% w ciągu 24 godzin i o -40.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Inbox (INBOX)

Kapitalizacja rynkowa $ 273.28K$ 273.28K $ 273.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 273.28K$ 273.28K $ 273.28K Podaż w obiegu 999.90M 999.90M 999.90M Całkowita podaż 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167

Obecna kapitalizacja rynkowa Inbox wynosi $ 273.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INBOX w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999898547.5209167. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 273.28K.