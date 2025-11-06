Informacje o cenie IMAGINE (IMAGINE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00006707 Maksimum 24h $ 0.00007273 Historyczne maksimum $ 0.01255286 Najniższa cena $ 0.000064 Zmiana ceny (1H) -0.42% Zmiana ceny (1D) +5.09% Zmiana ceny (7D) -22.01%

Aktualna cena IMAGINE (IMAGINE) wynosi $0.00007109. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IMAGINE wahał się między $ 0.00006707 a $ 0.00007273, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IMAGINE w historii to $ 0.01255286, a najniższy to $ 0.000064.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IMAGINE zmieniły się o -0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +5.09% w ciągu 24 godzin i o -22.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IMAGINE (IMAGINE)

Kapitalizacja rynkowa $ 71.07K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 71.07K Podaż w obiegu 999.75M Całkowita podaż 999,754,281.30307

Obecna kapitalizacja rynkowa IMAGINE wynosi $ 71.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IMAGINE w obiegu wynosi 999.75M, przy całkowitej podaży 999754281.30307. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71.07K.