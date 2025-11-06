Informacje o cenie Imagen Network (IMAGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00108543 $ 0.00108543 $ 0.00108543 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00108543$ 0.00108543 $ 0.00108543 Historyczne maksimum $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -30.91% Zmiana ceny (1D) -72.18% Zmiana ceny (7D) -76.61% Zmiana ceny (7D) -76.61%

Aktualna cena Imagen Network (IMAGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IMAGE wahał się między $ 0 a $ 0.00108543, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IMAGE w historii to $ 0.03800209, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IMAGE zmieniły się o -30.91% w ciągu ostatniej godziny, o -72.18% w ciągu 24 godzin i o -76.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Imagen Network (IMAGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Podaż w obiegu 5.00B 5.00B 5.00B Całkowita podaż 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Imagen Network wynosi $ 1.49M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IMAGE w obiegu wynosi 5.00B, przy całkowitej podaży 5000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.49M.