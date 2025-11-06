GiełdaDEX+
Aktualna cena Imagen Network to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IMAGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IMAGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IMAGE

Informacje o cenie IMAGE

Czym jest IMAGE

Biała księga IMAGE

Oficjalna strona internetowa IMAGE

Tokenomika IMAGE

Prognoza cen IMAGE

Logo Imagen Network

Cena Imagen Network (IMAGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IMAGE do USD:

$0.00029768
$0.00029768
-72.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Imagen Network (IMAGE) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Imagen Network (IMAGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0.00108543
$ 0.00108543
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0.00108543
$ 0.00108543

$ 0.03800209
$ 0.03800209

$ 0
$ 0

-30.91%

-72.18%

-76.61%

-76.61%

Aktualna cena Imagen Network (IMAGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IMAGE wahał się między $ 0 a $ 0.00108543, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IMAGE w historii to $ 0.03800209, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IMAGE zmieniły się o -30.91% w ciągu ostatniej godziny, o -72.18% w ciągu 24 godzin i o -76.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Imagen Network (IMAGE)

$ 1.49M
$ 1.49M

--
--

$ 1.49M
$ 1.49M

5.00B
5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Imagen Network wynosi $ 1.49M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IMAGE w obiegu wynosi 5.00B, przy całkowitej podaży 5000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.49M.

Historia ceny Imagen Network (IMAGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Imagen Network do USD wyniosła $ -0.000772476659428181.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Imagen Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Imagen Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Imagen Network do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000772476659428181-72.18%
30 Dni$ 0-89.03%
60 dni$ 0-95.22%
90 dni$ 0--

Co to jest Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Imagen Network (IMAGE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Imagen Network (w USD)

Jaka będzie wartość Imagen Network (IMAGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Imagen Network (IMAGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Imagen Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Imagen Network!

IMAGE na lokalne waluty

Tokenomika Imagen Network (IMAGE)

Zrozumienie tokenomiki Imagen Network (IMAGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IMAGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Imagen Network (IMAGE)

Jaka jest dziś wartość Imagen Network (IMAGE)?
Aktualna cena IMAGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IMAGE do USD?
Aktualna cena IMAGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Imagen Network?
Kapitalizacja rynkowa dla IMAGE wynosi $ 1.49M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IMAGE w obiegu?
W obiegu IMAGE znajduje się 5.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IMAGE?
IMAGE osiąga ATH w wysokości 0.03800209 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IMAGE?
IMAGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IMAGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IMAGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku IMAGE pójdzie wyżej?
IMAGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IMAGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Imagen Network (IMAGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,741.19

$3,438.86

$162.36

$1.0000

$1,477.93

$103,741.19

$3,438.86

$2.3619

$162.36

$1.1480

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03644

$0.00398

$0.000010285

$0.2155

$0.0000000588

$1.4752

$0.01827

