Informacje o cenie Ikon (IKON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.83% Zmiana ceny (1D) +6.35% Zmiana ceny (7D) -36.32% Zmiana ceny (7D) -36.32%

Aktualna cena Ikon (IKON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IKON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IKON w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IKON zmieniły się o -0.83% w ciągu ostatniej godziny, o +6.35% w ciągu 24 godzin i o -36.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ikon (IKON)

Kapitalizacja rynkowa $ 285.15K$ 285.15K $ 285.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 285.15K$ 285.15K $ 285.15K Podaż w obiegu 999.90M 999.90M 999.90M Całkowita podaż 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349

Obecna kapitalizacja rynkowa Ikon wynosi $ 285.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IKON w obiegu wynosi 999.90M, przy całkowitej podaży 999899051.7972349. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 285.15K.