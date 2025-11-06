Informacje o cenie Icopax ($IPAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00348687 $ 0.00348687 $ 0.00348687 Minimum 24h $ 0.00448072 $ 0.00448072 $ 0.00448072 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00348687$ 0.00348687 $ 0.00348687 Maksimum 24h $ 0.00448072$ 0.00448072 $ 0.00448072 Historyczne maksimum $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Najniższa cena $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Zmiana ceny (1H) +1.25% Zmiana ceny (1D) -8.77% Zmiana ceny (7D) -18.19% Zmiana ceny (7D) -18.19%

Aktualna cena Icopax ($IPAX) wynosi $0.00368986. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $IPAX wahał się między $ 0.00348687 a $ 0.00448072, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $IPAX w historii to $ 0.054483, a najniższy to $ 0.00196323.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $IPAX zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o -8.77% w ciągu 24 godzin i o -18.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Icopax ($IPAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Podaż w obiegu 300.00M 300.00M 300.00M Całkowita podaż 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Icopax wynosi $ 1.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $IPAX w obiegu wynosi 300.00M, przy całkowitej podaży 300000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.11M.