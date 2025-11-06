GiełdaDEX+
Aktualna cena Icopax to 0.00368986 USD. Śledź aktualizacje cen $IPAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $IPAX łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 $IPAX do USD:

$0.00369156
-9.00%1D
Icopax ($IPAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:38:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Icopax ($IPAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00348687
Minimum 24h
$ 0.00448072
Maksimum 24h

$ 0.00348687
$ 0.00448072
$ 0.054483
$ 0.00196323
+1.25%

-8.77%

-18.19%

-18.19%

Aktualna cena Icopax ($IPAX) wynosi $0.00368986. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $IPAX wahał się między $ 0.00348687 a $ 0.00448072, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $IPAX w historii to $ 0.054483, a najniższy to $ 0.00196323.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $IPAX zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o -8.77% w ciągu 24 godzin i o -18.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Icopax ($IPAX)

$ 1.11M
--
$ 1.11M
300.00M
300,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Icopax wynosi $ 1.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $IPAX w obiegu wynosi 300.00M, przy całkowitej podaży 300000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.11M.

Historia ceny Icopax ($IPAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Icopax do USD wyniosła $ -0.000355107924568092.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Icopax do USD wyniosła $ -0.0027661592.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Icopax do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Icopax do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000355107924568092-8.77%
30 Dni$ -0.0027661592-74.96%
Co to jest Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Icopax (w USD)

Jaka będzie wartość Icopax ($IPAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Icopax ($IPAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Icopax.

Sprawdź teraz prognozę ceny Icopax!

$IPAX na lokalne waluty

Tokenomika Icopax ($IPAX)

Zrozumienie tokenomiki Icopax ($IPAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $IPAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Icopax ($IPAX)

Jaka jest dziś wartość Icopax ($IPAX)?
Aktualna cena $IPAX w USD wynosi 0.00368986USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $IPAX do USD?
Aktualna cena $IPAX w USD wynosi $ 0.00368986. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Icopax?
Kapitalizacja rynkowa dla $IPAX wynosi $ 1.11M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $IPAX w obiegu?
W obiegu $IPAX znajduje się 300.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $IPAX?
$IPAX osiąga ATH w wysokości 0.054483 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $IPAX?
$IPAX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00196323 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $IPAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $IPAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku $IPAX pójdzie wyżej?
$IPAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $IPAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Icopax ($IPAX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

