Informacje o cenie Hypr (HYPR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00189706 $ 0.00189706 $ 0.00189706 Minimum 24h $ 0.00209321 $ 0.00209321 $ 0.00209321 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00189706$ 0.00189706 $ 0.00189706 Maksimum 24h $ 0.00209321$ 0.00209321 $ 0.00209321 Historyczne maksimum $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Najniższa cena $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Zmiana ceny (1H) +1.42% Zmiana ceny (1D) +6.76% Zmiana ceny (7D) -18.77% Zmiana ceny (7D) -18.77%

Aktualna cena Hypr (HYPR) wynosi $0.00205641. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYPR wahał się między $ 0.00189706 a $ 0.00209321, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYPR w historii to $ 0.00874279, a najniższy to $ 0.00118399.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYPR zmieniły się o +1.42% w ciągu ostatniej godziny, o +6.76% w ciągu 24 godzin i o -18.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hypr (HYPR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Podaż w obiegu 760.00M 760.00M 760.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hypr wynosi $ 1.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYPR w obiegu wynosi 760.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.06M.