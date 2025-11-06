GiełdaDEX+
Aktualna cena HyperStrategy to 0.07429 USD. Śledź aktualizacje cen HSTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HSTR łatwo w MEXC już teraz.

Cena HyperStrategy (HSTR)

Aktualna cena 1 HSTR do USD:

$0.07429
$0.07429
-2.10%1D
USD
HyperStrategy (HSTR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:26 (UTC+8)

Informacje o cenie HyperStrategy (HSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.073758
$ 0.073758
Minimum 24h
$ 0.076239
$ 0.076239
Maksimum 24h

$ 0.073758
$ 0.073758

$ 0.076239
$ 0.076239

$ 2.48
$ 2.48

$ 0.064372
$ 0.064372

+0.18%

-2.18%

-12.96%

-12.96%

Aktualna cena HyperStrategy (HSTR) wynosi $0.07429. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HSTR wahał się między $ 0.073758 a $ 0.076239, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HSTR w historii to $ 2.48, a najniższy to $ 0.064372.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HSTR zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o -2.18% w ciągu 24 godzin i o -12.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HyperStrategy (HSTR)

$ 74.29K
$ 74.29K

--
----

$ 74.29K
$ 74.29K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa HyperStrategy wynosi $ 74.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HSTR w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 74.29K.

Historia ceny HyperStrategy (HSTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HyperStrategy do USD wyniosła $ -0.00166097570729812.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HyperStrategy do USD wyniosła $ -0.0212692418.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HyperStrategy do USD wyniosła $ -0.0331593637.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HyperStrategy do USD wyniosła $ -0.6002481212037578.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00166097570729812-2.18%
30 Dni$ -0.0212692418-28.63%
60 dni$ -0.0331593637-44.63%
90 dni$ -0.6002481212037578-88.98%

Co to jest HyperStrategy (HSTR)

HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla HyperStrategy (HSTR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HyperStrategy (w USD)

Jaka będzie wartość HyperStrategy (HSTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HyperStrategy (HSTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HyperStrategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny HyperStrategy!

HSTR na lokalne waluty

Tokenomika HyperStrategy (HSTR)

Zrozumienie tokenomiki HyperStrategy (HSTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HSTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HyperStrategy (HSTR)

Jaka jest dziś wartość HyperStrategy (HSTR)?
Aktualna cena HSTR w USD wynosi 0.07429USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HSTR do USD?
Aktualna cena HSTR w USD wynosi $ 0.07429. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HyperStrategy?
Kapitalizacja rynkowa dla HSTR wynosi $ 74.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HSTR w obiegu?
W obiegu HSTR znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HSTR?
HSTR osiąga ATH w wysokości 2.48 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HSTR?
HSTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.064372 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HSTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HSTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku HSTR pójdzie wyżej?
HSTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HSTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,174.32
$103,174.32

