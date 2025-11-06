Informacje o cenie HyperStrategy (HSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.073758 $ 0.073758 $ 0.073758 Minimum 24h $ 0.076239 $ 0.076239 $ 0.076239 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.073758$ 0.073758 $ 0.073758 Maksimum 24h $ 0.076239$ 0.076239 $ 0.076239 Historyczne maksimum $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Najniższa cena $ 0.064372$ 0.064372 $ 0.064372 Zmiana ceny (1H) +0.18% Zmiana ceny (1D) -2.18% Zmiana ceny (7D) -12.96% Zmiana ceny (7D) -12.96%

Aktualna cena HyperStrategy (HSTR) wynosi $0.07429. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HSTR wahał się między $ 0.073758 a $ 0.076239, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HSTR w historii to $ 2.48, a najniższy to $ 0.064372.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HSTR zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o -2.18% w ciągu 24 godzin i o -12.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HyperStrategy (HSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 74.29K$ 74.29K $ 74.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 74.29K$ 74.29K $ 74.29K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa HyperStrategy wynosi $ 74.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HSTR w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 74.29K.