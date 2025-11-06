Informacje o cenie Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 40.75 $ 40.75 $ 40.75 Minimum 24h $ 43.22 $ 43.22 $ 43.22 Maksimum 24h Minimum 24h $ 40.75$ 40.75 $ 40.75 Maksimum 24h $ 43.22$ 43.22 $ 43.22 Historyczne maksimum $ 60.1$ 60.1 $ 60.1 Najniższa cena $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 Zmiana ceny (1H) +1.07% Zmiana ceny (1D) +2.06% Zmiana ceny (7D) -14.15% Zmiana ceny (7D) -14.15%

Aktualna cena Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) wynosi $42.19. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HBHYPE wahał się między $ 40.75 a $ 43.22, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HBHYPE w historii to $ 60.1, a najniższy to $ 29.65.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HBHYPE zmieniły się o +1.07% w ciągu ostatniej godziny, o +2.06% w ciągu 24 godzin i o -14.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 39.25M$ 39.25M $ 39.25M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.25M$ 39.25M $ 39.25M Podaż w obiegu 930.20K 930.20K 930.20K Całkowita podaż 930,237.0253274069 930,237.0253274069 930,237.0253274069

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperbeat Ultra HYPE wynosi $ 39.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HBHYPE w obiegu wynosi 930.20K, przy całkowitej podaży 930237.0253274069. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.25M.